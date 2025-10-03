Sean ‘Diddy’ Combs se arrodilla ante el juez horas antes de su condena

Suscríbete a nuestros canales

A pocas horas de conocerse el veredicto que podría cambiar su destino, Sean ‘Diddy’ Combs envió una carta desgarradora al juez Arun Subramanian en la que suplica por clemencia y detalla cómo asegura haber cambiado en lo más profundo de su ser.

La misiva, de tono íntimo y confesional, vino cargada de aparente remordimiento, dolor y un llamado desesperado para que le otorguen “otra oportunidad”.

El mundo del hip-hop, los medios y las redes sociales esperan con tensión el momento de la sentencia en la que podrían dictarse hasta 20 años de cárcel, aunque la defensa espera que el magistrado valore esta nueva versión que, según el magnate musical, emergió durante su tiempo en prisión.

El oscuro expediente de Sean Combs

El caso que involucra a Diddy se remonta a una serie de fiestas privadas conocidas como “freak-offs”, donde, según la acusación, se combinaban sexo, drogas y coerción.

En julio de este año, el jurado lo encontró culpable de dos cargos de transporte para participar en prostitución, aunque lo absolvió de acusaciones más graves como conspiración para trata de personas, lo que evitó una posible condena de cadena perpetua.

Mientras los fiscales habían solicitado una pena de 11 años y tres meses, alegando que el estadounidense se mostraba “impenitente” y que sus acciones habían dejado víctimas con temores de represalias, la defensa apelaba por solo 14 meses de condena.

La carta del arrepentimiento

Lo más llamativo llegó con la carta de cuatro páginas que el artista presentó al tribunal. En ella, ‘Diddy’ no solo reconoce sus errores, sino que describe una transformación interior: “El viejo yo murió en prisión y una nueva versión renació”.

Dirigiéndose directamente a quienes resultaron afectadas, en especial Cassie Ventura, su expareja y protagonista indirecta del caso, el productor musical aseguró lamentar la situación.

“Las escenas e imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten en mi cabeza todos los días… Me equivoqué al poner mis manos sobre la mujer que amaba. Lo lamento y siempre lo lamentaré”, fueron parte de sus palabras.

También dirigió una disculpa a la testigo identificada como “Jane”, reconociendo que su intención de “brindar apoyo” devino en daño emocional y psicológico.

“Ante todo, quiero disculparme y decir lo sinceramente arrepentido que estoy por todo el dolor y sufrimiento que causé a los demás con mi conducta. Asumo plena responsabilidad por mis errores del pasado”, escribió el también rapero.