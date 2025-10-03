El fuerte altercado entre Padres de San Diego y los umpires tras eliminación

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves, la temporada de Padres de San Diego llegó a su fin formalmente, luego de caer en el tercer duelo por el comodín de la Liga Nacional, ante Cachorros de Chicago, por pizarra 3-1.

Sin embargo, un polémico cierre del compromiso debido a una decisión arbitral, motivó a que se caldearan los ánimos en el DugOut del equipo californiano.

¿Qué sucedió con los umpires?

Pese a ser blanqueados durante 8 entradas consecutivas, el equipo visitante reaccionó cuando perdía por tres carreras en el noveno episodio.

Un jonrón de Jackson Merrill avivó la esperanza de remontar el encuentro, pero justo después el descontento fue notorio, tras una controvertida sentencia del umpire principal.

Una bola baja fue señalada como strike por parte del juez de home, Daniel James Reyburn, lo que provocó el ponche y posterior impresión de Xander Bogaerts, quien reclamó al instante lo ocurrido.

Sin poder revertir esta sentencia y tampoco el resultado en este desenlace del encuentro, los dirigidos por Mike Schildt no tuvieron opción que decir adiós a la campaña 2025.

De tal modo, culminado el enfrentamiento, varios jugadores de Padres de San Diego se acercaron para encarar a los jueces del encuentro: (Home) D.J Reyburn, (1B) Todd Tichenor, (2B): Mike Muchlinski, (3B), Ben May, (LF) Erich Bacchus y (RF) Cory Blaser.