MLB: Cuatro equipos busca terminar con la sequía en Series Mundiales (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de las Grandes Ligas 2025 presenta una oportunidad única para que se rompa una larga sequía de títulos en la Serie Mundial. Cuatro franquicias históricas: Cerveceros, Marineros, Tigres y Azulejos tienen en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en su historia. Algunas no han ganado desde hace décadas, otras jamás han levantado el trofeo. Este octubre podría cambiarlo todo.

Toronto quiere revivir la magia de los 90

Los Azulejos no ganan desde 1993, cuando Joe Carter selló el campeonato con un jonrón inolvidable. Toronto también fue campeón en 1992, siendo el único equipo canadiense en lograrlo. Desde entonces, han tenido apariciones limitadas en playoffs, con derrotas en la Serie de Campeonato en 2015 y 2016, y eliminaciones tempranas en 2020, 2022 y 2023.

Este año, como equipo número uno de la Liga Americana, tendrán ventaja de local en todas las rondas previas a la Serie Mundial. Su duelo ante los Yankees será una prueba de fuego.

Milwaukee busca su primer Campeonato

La única vez que Milwaukee llegó al Clásico de Otoño fue en 1982, cuando cayó ante los Cardenales. Desde entonces, ha clasificado nueve veces a la postemporada, incluyendo siete en los últimos ocho años. En 2011 y 2018 estuvieron cerca, pero fueron eliminados en la Serie de Campeonato.

En 2025, los lupulosos tienen ventaja de local durante toda la postemporada. Su enfrentamiento ante los Cachorros en la Serie Divisional será clave para sus aspiraciones.

Seattle quiere hacer historia

Seattle es la única franquicia que nunca ha disputado una Serie Mundial. Tras ganar su primer título divisional en 24 años, abrirán la Serie Divisional contra los Tigres en T-Mobile Park. En temporada regular, dominaron la serie ante Detroit 4-2.

Con un equipo joven y una afición ilusionada, los Marineros buscan romper su maldición y alcanzar por fin el máximo escenario del beisbol de la mano de Cal Raleigh quien tuvo una campaña histórica estableciendo el récord de más jonrones en una temporada para un receptor, un ambidiestro y para un jugador de la franquicia con 60.

Detroit está de regreso y con hambre

Los Tigres no ganan desde 1984, cuando vencieron a los Padres tras una temporada de 104 victorias. Desde entonces, han llegado a la Serie Mundial dos veces: en 2006, tras el jonrón de Magglio Ordóñez que los llevó al título de la Liga Americana, y en 2012, cuando fueron barridos por los Gigantes pese a la histórica campaña de Miguel Cabrera alcanzando la Triple Corona.

Este año, Detroit llega con impulso tras vencer a los Guardianes en la Serie de Comodín, superando una remontada de 15.5 juegos en la división. Su duelo ante Seattle será el primero entre ambos en postemporada.