Sean “Diddy” Combs recibe condena mínima por cargos de prostitución

Este 3 de septiembre, el juez Arun Subramanian dictó la sentencia contra Sean “Diddy” Combs por dos cargos de prostitución, luego de más de un año de proceso legal.

La condena que recibió Sean Combs fue de 4 años y dos meses de prisión, además de una multa de $500 mil dólares. El productor musical fue declarado culpable en julio de transportar personas por todo el país para la prostitución, incluyendo a sus exnovias y trabajadores sexuales masculinos.

De los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual fue absuelto. Por su parte, la fiscalía afirmaba que “Diddy” debía pasar más de 11 años de cárcel, sin embargo, la defensa sostenía que la condena solicitada era "extremadamente desproporcionada" en relación con el delito.

Carta de remordimiento

Por la mañana, se dio a conocer una carta enviada por Sean “Diddy” Combs al juez en la que declara su arrepentimiento y suplica por otra oportunidad. Además, destaca su cambio a lo largo de estos meses tras las rejas.

En cuatro páginas, el magnate del hip-hop plasmó cómo su vida se ha transformado en lo que describió: “El viejo yo murió en prisión y una nueva versión renació”.

También, se refirió a sus víctimas, en especial Cassie Ventura, su expareja y protagonista indirecta del caso, el productor musical aseguró lamentar la situación.

“Las escenas e imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten en mi cabeza todos los días… Me equivoqué al poner mis manos sobre la mujer que amaba. Lo lamento y siempre lo lamentaré”, fueron parte de sus palabras.