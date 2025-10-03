Así fue el eufórico reencuentro de Janet Jackson y la hija de Michael Jackson

Suscríbete a nuestros canales

En medio del glamour, las luces y las miradas de todos en la Semana de la Moda en París, ocurrió un inesperado reencuentro: Paris Jackson y su tía, Janet, reaparecieron públicamente juntas, dejando atrás múltiples especulaciones que apuntaban a conflictos entre sus familias.

Fue un momento lleno de emoción que acaparó la mirada de todos y también los flashes, pues, en redes sociales ya corren como pólvora las imágenes de este lindo momento. Este acercamiento público sería el primero visible desde el 2022.

En aquel año, surgieron rumores de distanciamientos familiares y tensiones íntimas entre ambas, lo que hoy un fraternal abrazo se encargó de desmontar dicha versión.

Rumores de problemas entre Janet Jackson y Paris

Desde hace mucho tiempo, se han tejido teorías sobre los vínculos dentro de la icónica familia Jackson. En 2018, por ejemplo, Paris fue criticada por su ausencia en el homenaje que Janet recibió con el premio Icon de Billboard, lo que alimentó versiones sobre separación personal y profesional.

La modelo de 27 años, en su momento, respondió con cautela y resaltó la privacidad, complejidad familiar y el no querer que el escrutinio mediático definiera su relación con sus seres queridos.

Ahora, ese abrazo espontáneo en el desfile de Tom Ford, donde Paris se acercó sin pensarlo y su tía cerró los ojos para corresponder con una sonrisa, parece querer cortar de tajo con interpretaciones externas.

Moda como escenario de reconciliación

La Semana de la Moda en París, con su puesta en escena, no sólo sirve como plataforma para diseñadores de renombre, sino también como telón para narrativas humanas intensas. En ese contexto, ver a Paris y Janet juntas se convirtió en un “fashion moment”.

La última vez que Janet había posteado una imagen con la rubia en sus redes sociales fue en 2022, cuando ambas tuvieron un encuentro en París. “Poniéndome al tanto con mi hermosa sobrina @parisjackson”, escribió en ese momento.