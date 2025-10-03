¡Ya no es rubia! Mira el nuevo look de la sensual Pamela Anderson

Suscríbete a nuestros canales

Pamela Anderson, la eterna reina de las telas de malla y los salvavidas rojos, ha vuelto a sorprender al mundo con un giro radical en su look.

A sus 58 años (sí, leíste bien), la actriz ha decidido dejar atrás su icónico rubio para emergir con un cobre cálido y múltiples capas, un cambio que no ha pasado desapercibido en la Semana de la Moda en París.

Pamela Anderson: de rubia a cobre otoñal

La canadiense rompió con su largo de antaño hace unos meses al optar por un bob con microflequillo. Pero esta vez el cambio más allá, pues, la actriz reemplazó su rubio de siempre por un rojo cobrizo profundo y sofisticado.

El responsable de esta metamorfosis capilar es el estilista parisino John Nollet, con quien ha colaborado luciendo un long bob con capas que acentúan volumen y movimiento. La elección de este color no es opcional, ya que es una temporada de tonos tendencia para el otoño.

Lo interesante es que Anderson no se limitó a un solo peinado y lo ha llevado suelto, con efecto mojado, ondas marcadas e incluso recogido en semirecogidos, probando la versatilidad de su nueva melena.

Mensaje de empoderamiento y renovación

Este cambio estético de la actriz y modelo de 58 años, ha hecho de su imagen pública un vehículo para hablar de más temas profundos como: feminismo, memoria, transformación personal.

Lejos de la bomba sexual que fue en los 90 gracias a “The Baywatch”, hoy apuesta por una belleza que respira autenticidad y resiliencia. Su nueva melena no solo disfraza la edad, sino que también es un arma simbólica contra los estándares que imponen.