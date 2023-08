Pamela Anderson sorprende con su rostro al natural y explicó porqué ya no se maquilla

Su exagerado maquillaje con ojos delineados, labios pintados y una base para obtener una aparente piel perfecta, además de su sensualidad, fueron los puntos a favor que tuvo la modelo canadiense, Pamela Anderson, para saltar a la fama en los años 90, lo que la llevó a ser imagen de numerosas marcas, revistas y hasta de contenido para adultos. Pero, en el año 2019 todo eso cambió, y hoy a sus 56 años confesó la desgarradora razón que la llevó a dejar de maquillarse.

En los últimos años es muy habitual ver a la también actriz con su rostro al natural, y no fue sino hasta ahora que reveló la razón por la que tomó esta drástica decisión. El hecho tiene que ver con Alexis Vogel, su maquilladora que falleció hace cuatro años tras perder la batalla contra el cáncer de mamas, lo que afectó mucho a Anderson quien comenzó a tener una mirada distinta con respecto al maquillaje, hasta llegar al punto de querer envejecer de forma natural.

“Ella era la mejor y desde entonces sentí que sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”, relató Pamela a la Revista Elle. La actriz de Baywatch admitió que fue “liberador, divertido y un poco rebelde”, haber decidido no pintarse más. “Me di cuenta de que había mucha gente con looks muy maquillados, y me gusta ir a contracorriente”, relató.

Asimismo, la modelo de la revista Play Boy indicó que no todo fue perfección en su vida, pues no estaba cómoda con su apariencia. “Odiaba mi aspecto, lo odiaba todo. Era muy tímida y siempre pensé que todo el mundo era guapo y yo simplemente no tenía esa confianza o seguridad en mi misma”, lamentó.