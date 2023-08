¡Como el vino! Chiquinquirá Delgado cumple hoy 51 años y mira lo bien que luce

Un 17 de agosto de 1972, nació en Maracaibo quien se convertiría años más tarde en una de las animadoras más importantes del país, la carismática Chiquinquirá Delgado, que hoy triunfa en el exterior, conduciendo desde el año 2010 el reconocido programa de Univisión, “Mira quién baila”, y, además, incursiona como empresaria con su marca de diseño de interiores en los Estados Unidos.

Modelo, presentadora, actriz, entre otros roles ha podido desarrollar Delgado, quien gracias a su talento llena de orgullo no solo a su país, sino a quienes la apoyan fuera de nuestras fronteras. En 1999 dio sus primeros pasos en la actuación con la telenovela Calypso, y meses después se convirtió en la imagen oficial del canal Sony Entertainment Television, en el que fue conductora de las secciones “Lo último” y “Estilo Sony”.

Chiquinquirá Delgado en Calypso

En Venezuela fue animadora del programa Mega Match de Venevisión, así como suplantó a Viviana Gibelli en el programa La Guerra de los Sexos. En cuanto a su trayectoria como modelo, ha sido parte de videoclips de Luis Miguel y Alejandro Fernández. Para el 2003 volvió a la actuación en la telenovela Cosita Rica transmitida por el canal de la colina.

La vida amorosa de Chiqui también ha estado expuesta, y es que, como una mujer espectacular ha podido tener a su lado a exitosos hombres como Guillermo Dávila, con quien se casó en el año 1991 y fruto de su relación nació María Elena, su primera hija. En el 2003 contrajo nupcias con Daniel Sarcos, padre de su segunda hija Carlota Valentina.

En el año 2010, los maracuchos se separaron y lo hicieron saber a través de un comunicado de prensa. Desde ese momento, la zuliana decidió partir a otras tierras y en el 2011 le entregó su corazón al periodista mexicano Jorge Ramos, con quien en el año 2014 se casó en una “ceremonia simbólica” en La India.

Lo que no se puede pasar por alto es la increíble figura que mantiene Delgado, y es que, sus 51 años no le han sido obstáculo para lucir un cuerpo tonificado, impactando a sus seguidores con cada una de sus fotografías, tal como lo hizo en sus recientes vacaciones por Mykonos, donde posó en bikini calentando las redes.

Por lo que no podemos negar que la empresaria sabe cómo revolucionar las plataformas digitales y hace mérito no solo a su talento sino a su silueta que es digna de aplausos por continuar intacta a cinco décadas de su nacimiento, y sin mucho ejercicio pues a través de sus cuentas oficiales no comparte rutinas de este tipo, pero seguramente le da un cuidado especial.