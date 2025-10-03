MLB: Anthony Volpe exhibe estos números en postemporada (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, ha iniciado su carrera en postemporada con una consistencia sólida. En sus primeros 17 encuentros, registra una línea ofensiva de .300/.400/.450, con un OPS de .850 que lo posiciona como uno de los bateadores más efectivos en esta etapa. Su wOBA de .370 respalda el impacto real que ha tenido a la hora de generar carreras.

Disciplina en el plato y valor agregado al lineup

Uno de los aspectos más destacados de Volpe ha sido su capacidad para negociar boletos. Con un porcentaje de bases por bolas (BB%) de 14.3%, demuestra una lectura avanzada de los pitcheos y una paciencia que fortalece el orden ofensivo. Su wRC+ de 144 indica que ha sido 44% más productivo que el promedio de la liga en situaciones similares.

Rendimiento oportuno

Volpe, quien a lo largo de la ronda regular fue duramente criticado por su defensa, no solo ha mantenido buenos números, sino que ha respondido en momentos clave. Su habilidad para embasarse y extender turnos ha sido determinante en encuentros cerrados, entre ellos el cuadrangular en el Juego 1 de la Serie de Comodín ante los Medias Rojas o el sencillo que amplió la ventaja de Nueva York en el juego 3.