MLB: Anthony Volpe exhibe estos números en postemporada (+Dato)

El campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, ha iniciado su carrera en postemporada con una consistencia sólida. En sus primeros 17 encuentros, registra una línea ofensiva de .300/.400/.450, con un OPS de .850 que lo posiciona como uno de los bateadores más efectivos en esta etapa. Su wOBA de .370 respalda el impacto real que ha tenido a la hora de generar carreras.
Disciplina en el plato y valor agregado al lineup
Uno de los aspectos más destacados de Volpe ha sido su capacidad para negociar boletos. Con un porcentaje de bases por bolas (BB%) de 14.3%, demuestra una lectura avanzada de los pitcheos y una paciencia que fortalece el orden ofensivo. Su wRC+ de 144 indica que ha sido 44% más productivo que el promedio de la liga en situaciones similares.
Rendimiento oportuno
Volpe, quien a lo largo de la ronda regular fue duramente criticado por su defensa, no solo ha mantenido buenos números, sino que ha respondido en momentos clave. Su habilidad para embasarse y extender turnos ha sido determinante en encuentros cerrados, entre ellos el cuadrangular en el Juego 1 de la Serie de Comodín ante los Medias Rojas o el sencillo que amplió la ventaja de Nueva York en el juego 3.