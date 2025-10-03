Anthony Santander y los números que hacen temblar a los Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada ya dejó atrás el Comodín para ahora iniciar la Serie Divisional. En esta etapa, uno de los duelos que más promete emociones en la Liga Americana lo protagonizarán Azulejos de Toronto contra Yankees de Nueva York. Justamente, los del Bronx son una de las víctimas favoritas de Anthony Santander.

Como muchos recordarán, el venezolano pasó gran parte de la temporada regular en la lista de lesionados, esto por culpa de una inflamación en su hombro. Sin embargo, y para fortuna de él y la organización, a finales de septiembre retomó sus actividades con el primer equipo y ahora está más que listo para afrontar los playoffs.

Santander quiere hacer historia con Toronto

El Juego 1 entre Azulejos y Yankees será este sábado 4 de octubre, en el Rogers Centre. Allí, los de casa esperan picar adelante en la serie con el apoyo de su fanaticada, quienes también desean ver a un Anthony Santander desatado con el madero.

De hecho, un aliciente para estos compromisos es que el criollo le batea de por vida muy bien a los neoyorquinos, y eso seguramente es lo que intentará demostrar para avanzar con sus compañeros a la Serie de Campeonato.

Durante este 2025, el margariteño logró enfrentarse en tres ocasiones a los Yankees en la ronda regular. Pero si bien le conectó un jonrón solitario en el segundo duelo de aquella serie en abril, en los otros 10 turnos al bate no vio nada de luz. A esas estadísticas hay que añadirle dos bases por bolas y cuatro ponches.

La llegada de Anthony Santander a Toronto fue una apuesta alta de la organización para este año, en la que sin duda apuntan a llegar a la Serie Mundial. Para ello tendrán que demostrar buen beisbol, y la primera prueba de fuego será justamente contra los Yankees de Nueva York.

Números de Anthony Santander de por vida contra Yankees de Nueva York