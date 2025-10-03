Directiva de Mets tomó seria decisión con el staff de Carlos Mendoza (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York no cumplieron con las expectativas esta temporada 2025 de Grandes Ligas, tras quedar fuera de los Playoffs, razón por la que ya comienzan a trabajar pensando en la venidera campaña. El equipo de Queens ratificó al mánager Carlos Mendoza, pero este 3 de octubre hicieron algunos anuncios con respecto al staff técnico.

La gerencia y presidencia del equipo que hace vida en Citi Field sigue confiando en el talento y experiencia del mánager venezolano y es por eso que lo mantienen al mando del cuerpo técnico. Sin embargo, las decisiones que tomaron tienen que ver con las personas que lo acompañarán en lo que será su tercera campaña como dirigente en el mejor beisbol del mundo.

Mets despiden al cuerpo técnico de Carlos Mendoza

A través de sus redes sociales, el equipo de los Mets anunció que han decidido mover varias piezas en su cuerpo técnico con miras a un cambio profundo de rumbo. Entre las salidas más destacadas están la del coach de pitcheo Jeremy Hefner, los coaches de bateo Jeremy Barnes y Eric Chávez, además del coach de tercera base Mike Sarbaugh. A esto se suma la renuncia del coach de banca John Gibbons y el retiro de Glenn Sherlock, encargado de los catchers. La magnitud de las bajas deja en claro que la organización busca un replanteo serio de sus fundamentos para encarar la próxima temporada con una filosofía renovada.

Sin embargo, no todo fue borrón y cuenta nueva. La franquicia ratificó la continuidad de Antoan Richardson como coach de primera base, además de Danny Barnes en el área de estrategia y Rafael Fernández como asistente. En paralelo, Desi Druschel y José Rosado, ambos ligados al pitcheo, recibieron autorización para escuchar propuestas de otras organizaciones mientras se define al nuevo responsable de ese departamento. La situación refleja un momento de transición clave para los "Metropolitanos", que intentan armar un staff capaz de sostener la competitividad en los próximos años.

Ahora, el equipo buscará hacer los ajustes necesarios en la temporada muerta, para darle al dirigente venezolano el mejor grupo de trabajo para así competir al máximo nivel.

Con ese balance de 172 victorias y 152 derrotas, que se traduce en un porcentaje de .531, el mánager Carlos Mendoza reafirma una trayectoria positiva en su paso por las Grandes Ligas. Más allá de los números, ese registro refleja estabilidad y capacidad de mantener a sus equipos en un nivel competitivo, un aval importante mientras encara los nuevos retos que traerá la próxima temporada.