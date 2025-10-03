MLB: Pete Alonso y Mets ¿Una historia que merece otro capítulo?

La eliminación de Mets de Nueva York en 2025 dejó más que frustración en la temporada 2025 de Grandes Ligas. De hecho, quieren hacer una reconfiguración del equipo con Pete Alonso dentro del plan; pero en un rol diferente que quizás no le caiga del todo bien de cara a 2026.
Alonso será agente libre en la próxima temporada baja, por lo que estaría de acuerdo a negociar con diferentes clubes. En esa línea, nunca ha dicho que no quiere seguir en Nueva York, pero si espera tener más valor para la dirigencia. Ahora bien, el equipo necesita algo más del 'Oso Polar'.
Se cree que le van a ofrecer un gran contrato a Pete, pero con el rol de bateador designado. La gerencia quiere evitar tener errores defensivos o que no se lleven a cabo ciertas jugadas; en esa linea, Alonso sería el perjudicado y pasado a ser bateador designado a tiempo completo.
Pete Alonso - Mets de Nueva York ¿Una historia que merece otro capítulo?
La realidad indica que todo dependerá de lo que quiera hacer Pete Alonso para 2026. El pelotero de 30 años tiene la oportunidad de sondear el mercado; con la opción de Mets de Nueva York con mucho peso simbólico en su carrera. Con eso en mente, solo él puede decidir que hacer con su futuro.
Eso sí, Alonso sigue siendo el rostro ofensivo más simbólico de los Mets, incluso tras una temporada sin playoffs. Su liderazgo, producción y conexión con la afición lo convierten en una figura difícil de reemplazar. El equipo lo valora, pero necesita reconfigurar su defensa.
La propuesta de moverlo al rol de bateador designado revela una intención clara: mantener su poder sin comprometer el infield. Si Pete acepta ese nuevo papel, la historia con sus Mets podría continuar. Aunque ya hemos tenido jugadores con problemas de cambiar de rol en un equipo.
Números de Pete Alonso con Mets de Nueva York en 2025
Pete Alonso tuvo una de sus mejores temporadas en Grandes Ligas. Sin embargo, no fue suficiente para lograr llevar al equipo a postemporada. En ese contexto, veamos sus números y lo que puede ganar o perder Mets sin Alonso en 2026.
Números de Alonso en 2025:
- 162 juegos, 624 turnos, 87 anotadas, 170 hits, 41 dobles, 1 triple, 38 jonrones, 126 impulsadas, 61 boletos, 162 ponches, 1 base robada, .272 promedio, 347 OBP, .524 SLG, .871 OPS