Pete Alonso se une a Albert Pujols como únicos en Grandes Ligas con esta marca ofensiva (+Detalles)

Pete Alonso continúa escribiendo páginas doradas en su carrera en Grandes Ligas y tras establecerse como máximo jonronero en la historia de los Mets de Nueva York, continúa consechado récords. El primera base el pasado 28 de agosto llegó a 30 jonrones en la temporada 2025.

"El Oso Polar" tiene siete temporadas en la Gran Carpa y en seis de ellas, ha conectado 30 o más cuadrangulares, algo que sin duda demuestra la gran calidad de bateador que es y su impacto en la organización de Queens ha sido vital en estos últimos años, tanto así, que logró una marca que solo tenía el gran Albert Pujols.

Pete Alonso y Albert Pujols, únicos en este apartado

Alonso se ha unido a un grupo extremadamente exclusivo en la historia de las Grandes Ligas: junto a Albert Pujols, es uno de los únicos jugadores que han conectado al menos 30 jonrones en cada una de sus primeras seis temporadas completas. Este logro refleja no solo el poder constante del primera base de los Mets, sino también su capacidad de mantener un nivel ofensivo impresionante desde el inicio de su carrera.

La hazaña lo coloca al lado de una de las leyendas más grandes del béisbol moderno. Mientras Pujols lo hizo en una era distinta, Alonso demuestra que la combinación de fuerza, consistencia y disciplina puede llevar a un jugador joven a escribir su propio capítulo histórico en la MLB. Su nombre ya está asegurado entre los grandes jonroneros de todos los tiempos.

Pete Alonso ha tenido una temporada 2025 destacada, manteniendo un promedio de .267 y sumando 136 hits en 134 juegos. Entre esos imparables se cuentan 34 dobles, un triple y 30 jonrones, cifras que reflejan su consistencia y poder a la ofensiva a lo largo de la campaña.

Además de su producción con el madero, ha sido clave en la generación de carreras para su equipo, con 108 remolcadas y 72 anotadas. Estos números subrayan su rol como uno de los pilares del lineup, combinando capacidad de empujar carreras con la habilidad de llegar a salvo a la base y contribuir al marcador en múltiples formas.