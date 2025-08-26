Junior Caminero dispara jonrón y supera a su compatriota Albert Pujols (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Rays de Tampa Bay, el dominicano Junior Caminero, disparó este lunes par de vuelacercas en la victoria de su equipo ante los Guardianes de Cleveland y alcanza los 39 estacazos de vuelta entera en esta 2025. Encuentro que se llevó a cabo en el Progressive Field, casa del conjunto de Ohio, ante 16.325 aficionados.

Con este par de jonrones, el antesalista superó el récord impuesto por su compatriota Albert Pujols en la temporada 2021, cuando conectó 37 vuelacercas con apenas 21 años o menos.

Caminero encuentra a solo un vuelacerca de convertirse en el jugador más joven en la historia de MLB en alcanzar los 40 jonrones en una temporada. “He calculado que por mes he dado seis, entonces puedo llegar a 40 y de verdad que, solamente me queda tener salud, pedirle a Dios que me dé salud”, dijo en una entrevista con Enrique Rojas de ESPN el pasado viernes.

El batazo de Junior Caminero

En la parte alta de la quinta entrada, el antesalista dominicano llegó al plato para tomar su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Tanner Bibee. Para ese momento, el compromiso se encontraba dos (2) carreras por cero (0) a favor de los visitantes.

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y al primer lanzamiento que vio de Bibee, una recta de 94 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, Caminero haría swing para mandar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Junior Caminero tuvo una velocidad de salida de 108.6 millas por hora y recorrió 412 pies de distancia.

Sus números

Junior Caminero se encuentra en su tercera temporada en Las Mayores, primera completa con el conjunto Tampa. El tercera base tiene un promedio vitalicio de .257, con 177 hits, 46 jonrones y 119 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .261/.303/.544 (Avg/Obp/Slg); en 491 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 128 imparables, 39 cuadrangulares, anotado 79 e impulsado 94. Ha recibido 31 boletos y se ha ponchado en 107 ocasiones.