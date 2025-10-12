Estas son las ligas deportivas más lucrativas del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El deporte profesional continúa moviendo cifras astronómicas tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo en distintas categorías, ligas y competencias, siendo los deportes más dominantes el fútbol americano, el baloncesto y el beisbol.

En este sentido, el 2024 consolidó nuevamente a la National Football League (NFL) como la liga más poderosa del planeta. De acuerdo con el portal Invest Billionaire, el campeonato de fútbol americano generó ingresos por 19300 millones de dólares, manteniendo una amplia ventaja sobre el resto de las competiciones globales.

En el segundo puesto aparece la NBA (National Basketball Association), con 12 mil millones de dólares, reflejo del crecimiento internacional de la liga y su impacto comercial más allá de Estados Unidos. Le sigue la MLB (Major League Baseball) con 11320 millones, impulsada por el repunte de audiencias y contratos televisivos renovados.

Fuera del dominio norteamericano, el fútbol europeo mantiene su peso financiero. La Premier League inglesa encabeza el continente con 7100 millones de dólares, mientras que la NHL (National Hockey League) registró 6070 millones, situándose como la quinta liga más rentable del mundo.

Más atrás, la LaLiga española ingresó 5240 millones, la Bundesliga alemana 4450 millones, la Serie A italiana 3620 millones, y la Ligue 1 francesa 2380 millones. En América, la MLS (Major League Soccer) alcanzó 1850 millones, confirmando su consolidación como un mercado en expansión.

Estados Unidos domina el mercado

El informe evidencia que Estados Unidos domina el panorama económico del deporte, con cuatro de las cinco ligas más rentables del planeta. Sin embargo, el fútbol europeo continúa siendo la disciplina más global y con mayor capacidad de crecimiento a largo plazo.

En un mundo donde la competencia por derechos televisivos, patrocinios y mercados internacionales es feroz, las cifras de 2024 reafirman una tendencia: el deporte no solo es espectáculo, sino también uno de los motores económicos más potentes de la industria del entretenimiento.