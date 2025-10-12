FIND Food Bank realiza distribución de alimentos gratis en California

Suscríbete a nuestros canales

FIND Food Bank es un reconocido banco de alimentos que respalda a las familias en EEUU, principalmente en el estado de California. En general, abastece el 75% y 100% del suministro de productos en los comedores, despensas y diferentes organizaciones en la región. Durante la próxima semana realizarán varias jornadas para diferentes comunidades. A continuación, le proporcionamos un listado detallado:

Despensas del 13 al 18 de octubre

Lunes 13 de octubre

En Mecca Elementary: 65250 Coahilla St Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Del Rey Community Center y The Salvation Army, San Joaquin

Martes 14 de octubre

En Hope Lutheran Church: Saints Community Church y Westside Elementary School, Five Point. Desde las 06:30 a 08:30 am.

Miércoles 15 de octubre

En Desert Mirage: HS 86150 Ave 66th Thermal. Entre las 4:00 a 6:00 pm.

Foto: Referencial / Cortesía

Viernes 17 de octubre

En Las Flores Park: En 48400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana

En EOC Parlier, The Salvation Army, Hanford y Calwa, Rapto Divino.

Sábado 18 de octubre

En Mathis Bros: 81410 Hwy. 111 Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.

De este modo, se apoya a 120.000 personas mensualmente a través del mercado móvil habilitado en el estado.

Recomendaciones