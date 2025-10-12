FIND Food Bank realiza distribución de alimentos gratis en California

FIND Food Bank es un reconocido banco de alimentos que respalda a las familias en EEUU, principalmente en el estado de California. En general, abastece el 75% y 100% del suministro de productos en los comedores, despensas y diferentes organizaciones en la región. Durante la próxima semana realizarán varias jornadas para diferentes comunidades. A continuación, le proporcionamos un listado detallado:
Despensas del 13 al 18 de octubre
Lunes 13 de octubre
En Mecca Elementary: 65250 Coahilla St Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.
Del Rey Community Center y The Salvation Army, San Joaquin
Martes 14 de octubre
- En Hope Lutheran Church: Saints Community Church y Westside Elementary School, Five Point. Desde las 06:30 a 08:30 am.
Miércoles 15 de octubre
- En Desert Mirage: HS 86150 Ave 66th Thermal. Entre las 4:00 a 6:00 pm.
Viernes 17 de octubre
En Las Flores Park: En 48400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana
En EOC Parlier, The Salvation Army, Hanford y Calwa, Rapto Divino.
Sábado 18 de octubre
- En Mathis Bros: 81410 Hwy. 111 Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.
De este modo, se apoya a 120.000 personas mensualmente a través del mercado móvil habilitado en el estado.
Recomendaciones
Recuerde que la distribución se realiza en el horario establecido o hasta agotarse la existencia de los productos alimenticios.
Para participar no deberá llenar un formulario, hacer un registro o inscripción con antelación.
La cantidad de alimentos depende del número de integrantes de la familia, dicha información será proporcionada a personal autorizado de FIND Food Bank.
