¡Atención! Debuta hijo de Gun Runner que costó $1.900.000

La jornada de este viernes en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, tiene prevista una cartelera de nueve competencias sin corte selectivos. En este óvalo donde se lleva a cabo el Meet Fall de Belmont at the Big A., hará su estreno un hijo de Gun Runner que fue el más costoso de la jornada de subasta del Fasig-Tipton en Saratoga 2024.

Belmont at the Big A: Hijo de Gun Runner costó $1.900.000

El tercer día de subastas en el pabellón de ventas en Saratoga Spring, en agosto en las ventas de Fasig-Tipton, como protagonista estuvo en el ring de ventas el Hip 146 que identificaba a un hijo de Gun Runner con la yegua ganadora de cinco pruebas clásicas de grado Secret High por Tapit, consignado por el agente de ventas de Lane’s End Farm, comprado por M.V Magnier /White Birch por un monto de 1.9 millones de dólares.

Este castaño de un año pertenece a una familia de ejemplares ganadores de Grado 1, como Mozu Ascot (Frankel), To honor and Serve y Angela Renee, ambas, hijas de Mistic Hour, la cual vendía a ser la tercera madre del yearling subastado.

La quinta carrera de la jornada del viernes en New York, estará haciendo el debut de Paladin, en un Maiden Special Weight por $85,000 en distancia de 1.600 metros en pista de arena. Paladín vestirá los colores de la sociedad Magnier, Mrs. John, Tabor, Michael B., Smith, Derrick, Brant, Peter M., Smith, Brook T. y Summer Wind Equine, LLC. Paladín será montado por Flavien Prat para el entrenador Chad Brown. En la prueba fueron inscritos ocho juveniles de dos años. Hora de partida 3:21 p.m.