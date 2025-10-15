Devastación en EEUU: Tormenta nor’easter causa muertes y destrucción

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta Nor’easter ha dejado un saldo trágico en el noreste de Estados Unidos, con la muerte de al menos tres personas. En Brooklyn, Nueva York, Lyudmila Braun, una mujer de 76 años, se convirtió en la primera víctima mortal conocida de este potente fenómeno meteorológico que ha azotado la región desde el pasado sábado. La Policía de Nueva York y el Departamento de Edificios (DOB) informaron que Braun fue fatalmente golpeada en la cabeza por un panel solar que se desprendió debido a los fuertes vientos.

En Massachusetts, la tormenta también causó estragos. Una avioneta se estrelló el lunes, resultando en la muerte de dos personas y dejando a otra herida. Las víctimas fueron identificadas como Thomas Perkins, de 68 años, y su esposa Agatha Perkins, de 66 años, ambos residentes de Middletown, Rhode Island. El accidente ocurrió en medio de las intensas lluvias y vientos que caracterizaron a la tormenta, según ABC News.

Efectos colaterales: Inundaciones y caos en el transporte

La tormenta ha provocado severas inundaciones a lo largo de la costa del Atlántico medio y noreste. Se reportaron inundaciones costeras y lluvias torrenciales que afectaron gravemente el transporte aéreo en los principales aeropuertos de la región. En Carolina del Sur, las inundaciones han sido especialmente graves, y las carreteras a lo largo de la costa han sido invadidas por el océano durante la marea alta del lunes por la tarde.

Este tipo de tormenta, conocido como temporal de nordeste, se caracteriza por vientos que soplan desde el noreste, lo que empuja el agua hacia la costa, causando erosión y acumulación de agua. Durante el fin de semana hasta el lunes, se registraron hasta 3 pulgadas de lluvia en varias áreas, mientras que las ráfagas de viento superaron las 50 mph en las zonas costeras de Long Island.

La reacción de la comunidad y las autoridades

Mark Braun, esposo de Lyudmila Braun, expresó su dolor tras la pérdida de su esposa, con quien estuvo casado más de 50 años. El impacto del panel solar fue devastador; se desprendió de una estructura de acero en un estacionamiento cercano y voló 20 pies antes de golpear a la víctima en la cabeza. Tras el accidente, Braun fue trasladada al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde fue declarada muerta.

El DOB emitió una orden de desalojo parcial a la empresa propietaria del estacionamiento, identificada como Trump Village Apartments Two Owner LLC. Esta empresa fue fundada por Fred Trump, padre del expresidente Donald Trump, aunque no está claro si existe alguna conexión actual con la Organización Trump.

Como consecuencia del trágico accidente, la entrada más cercana a la estación de la línea Q del Metro de Nueva York estuvo cerrada desde el domingo hasta el lunes. Sin embargo, los pasajeros aún pudieron acceder a otros accesos disponibles.