Estados Unidos: Varias regiones de la costa este serán impactadas por tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de los Estados Unidos alertó sobre una fuerte tormenta de desplazamiento lento que avanza por la costa este del país. Los expertos advirtieron que el fenómeno podría provocar intensas lluvias, vientos huracanados y graves inundaciones costeras en varios estados.

Las autoridades instaron a los habitantes de zonas costeras a tomar extremar precauciones ante posibles cortes de energía y daños estructurales por inundaciones. Este sistema nuboso se formó durante la madrugada de este lunes 13 de octubre y se desplaza rápidamente desde el sur hasta el Atlántico Medio.

Lluvias serán intensas

Los meteorólogos prevén que las precipitaciones generadas por al tormenta generarán entre 5 y 10 centímetros de agua en las zonas costeras desde Carolina del Sur hasta Nueva Inglaterra, con acumulaciones superiores a los puntos que estén más cercanos al mar. Por tal motivio, ya muchos suburbios empezaron tomar su previsiones para asegurar sus casas.

En las zonas de Nueva York, Long Island y Connecticut, las precipitaciones podrían superar los 5 centímetros de lluvia, mientras que en Washington y Filadelfia se esperan por encima de los tres centímetros. Asimismo, la tormenta se esperan fuertes ráfagas de viento de entre 64 y 72 km/h de forma constante, especialmente en las zonas costeras del sur.

Estas regiones de Estados Unidos serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las regiones que serán más afectadas por la tormenta que se generó desde la madrugada de este lunes son: Delaware, el sur de Nueva Jersey, Virginia y Carolina del Norte.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia para los cinco distritos de la ciudad, así como para los condados de Nassau, Suffolk y Westchester. Miles de trabajadores fueron desplegados en todo el estado para atender cortes eléctricos y emergencias. Durante la noche del domingo, más de 4.000 hogares quedaron sin electricidad en Nueva York y otros 3.800 en Nueva Jersey.