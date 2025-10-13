Deportaciones récord en EEUU: Alerta máxima y quiénes corren riesgo de ser expulsados

Suscríbete a nuestros canales

En 2025, Estados Unidos alcanzó un récord en deportaciones al repatriar a 3.981 ciudadanos dominicanos, la cifra más alta en los últimos cinco años. Este aumento ha generado alarma entre la comunidad inmigrante y evidencia un endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, especialmente dirigidas a quienes incumplen las leyes de estancia y quienes tienen antecedentes penales.

Perfil de los deportados

Los datos oficiales indican que:

67% de los deportados cumplió condenas por diversos delitos.

33% fueron detenidos por residir de manera irregular en territorio estadounidense.

Entre los delitos más frecuentes destacan tráfico de drogas, posesión ilegal de armas, falsificación de documentos, fraudes y crímenes graves. Muchos ingresaron legalmente con visas y permanecieron más tiempo del permitido, mientras que otros entraron por vías irregulares o mediante documentos alterados.

Ciudades más afectadas por las redadas

Las operaciones de control migratorio se concentraron en zonas con alta densidad de inmigrantes, principalmente:

Nueva York

Boston

Los Ángeles

Filadelfia

Ciudades de California y Massachusetts

Estas redadas buscan identificar a quienes se encuentran en situación irregular y han provocado preocupación en las comunidades latinas locales.

Foto: Deportaciones EEUU

Procedimiento de repatriación

Los vuelos de deportación se realizan semanalmente, llegando cada martes a República Dominicana. Los ciudadanos repatriados son trasladados al Centro de Acogida de la Dirección General de Migración en Haina, San Cristóbal, donde se les registra y entrega a sus familiares. En casos de delitos graves, se aplica la confiscación de bienes y propiedades, tanto en Estados Unidos como en territorio dominicano.

Consecuencias legales y recomendaciones

El aumento en las deportaciones implica riesgos significativos para inmigrantes sin estatus legal. Se recomienda:

Mantener documentos migratorios actualizados.

Consultar abogados especializados en inmigración.

Estar atentos a notificaciones de ICE y redadas locales.

El récord de deportaciones no solo afecta a los deportados, sino también a sus familias y a la economía local. Muchos de los repatriados contaban con empleos y propiedades en Estados Unidos, lo que genera un vacío laboral y económico.