Visa americana: Todo lo que cambia en octubre y cuánto tendrás que pagar

El proceso para obtener la visa estadounidense ha presentado modificaciones importantes durante los últimos meses. Uno de los principales ajustes es que los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 deberán asistir a entrevistas presenciales para renovar su visa, reemplazando las renovaciones automáticas que se realizaban anteriormente.

Incremento del costo, ¿Se aplicó realmente?

Se anunció que la visa de turista aumentaría de 185 a 435 dólares a partir del 1° de octubre, incluyendo un cargo adicional de 250 dólares por la ley federal “The One Big Beautiful Bill”. No obstante, muchos solicitantes que completaron el trámite en octubre no reportaron el cobro extra, lo que indica que la implementación de la medida aún está en suspenso.

Nuevas modalidades de pago y citas obligatorias

Los pagos ahora pueden realizarse en efectivo en Scotiabank o BanBajío, así como mediante transferencias SPEI hacia BanBajío. Además, ya no es posible agendar la cita del Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular el mismo día: se requiere un intervalo mínimo de 48 horas para asistir a ambos compromisos.

Foto: Visa estadounidense

El envío del documento aprobado tiene un costo adicional: recibir la visa en domicilio cuesta 400 pesos mexicanos, mientras que recogerla en sucursal DHL tiene un valor de 320 pesos. Retirar la visa en el CAS sigue siendo gratuito. Este cambio afecta únicamente a quienes obtengan la aprobación de su visa.

Entrevistas obligatorias para renovación de visas infantiles

Todos los solicitantes de la “visa de niños” deben acudir a la entrevista consular para renovar su documento. Esto incluye a quienes obtuvieron la visa antes de los 14 años y a adultos mayores de 79, reforzando los controles y asegurando la autenticidad de cada solicitud.

Recomendaciones para solicitantes

Es clave que los interesados revisen las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos, Consulados y el Departamento de Estado. Además, el número de confirmación del formulario DS-160 debe coincidir exactamente con el registrado en la cita; cualquier discrepancia puede provocar la cancelación automática del encuentro consular.