Alarma en los Clippers: Kawhi Leonard causa baja por un esguince de tobillo

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Los Angeles Clippers enfrentan un cierre de temporada lleno de tensión. Su máxima figura, Kawhi Leonard, ha quedado fuera de circulación debido a un esguince en el tobillo izquierdo, justo en el momento en que el equipo lucha intensamente por asegurar un puesto en la ronda preliminar (play-in).

El origen de la lesión

Leonard se vio obligado a ver desde la barrera el encuentro de este lunes contra los San Antonio Spurs. La lesión ocurrió durante el último cuarto de la derrota por 118-109 ante los Sacramento Kings el pasado sábado. Aunque el jugador intentó mantenerse en cancha, la inflamación posterior obligó al cuerpo médico a tomar medidas preventivas.

Una temporada de calibre MVP en riesgo

La ausencia de Kawhi no es un tema menor. Actualmente, el alero ocupa el sexto lugar en anotación de la NBA, promediando unos impresionantes 28.3 puntos, 6.3 rebotes y 3.7 asistencias por partido. Sus porcentajes de eficiencia son de élite, rozando el club del 50/40/90:

Tiros de campo: 50%

Triples: 38%

Tiros libres: 90%

Sin embargo, más allá de lo estadístico, Leonard se enfrenta a un obstáculo reglamentario: la regla de los 65 partidos. Para optar a los galardones de MVP, All-NBA o los equipos defensivos, un jugador debe participar en al menos 65 encuentros. Habiendo disputado 53 hasta ahora, Leonard tiene un margen de error mínimo; perderse más de tres partidos adicionales lo dejaría fuera de la carrera por estos honores individuales.

El plan de Tyronn Lue y el "siguiente hombre"

El entrenador jefe, Tyronn Lue, mantiene un optimismo cauteloso. “Todavía no lo sé con certeza”, admitió Lue antes del partido sobre la duración de la baja, aunque espera que solo se trate de una ausencia de pocos días para evitar que el equipo pierda el ritmo competitivo.

Ante esta situación, John Collins fue el elegido para integrar el quinteto titular, asumiendo la difícil tarea de suplir la producción de Leonard frente a un desafío mayúsculo: detener a Victor Wembanyama y a unos Spurs que marchan en la segunda posición de la Conferencia Oeste.