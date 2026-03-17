El regreso de los SuperSonics y el debut de Las Vegas: El plan de la NBA para 2028

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El mapa de la NBA está a punto de transformarse. Según informes de Shams Charania de ESPN, la Junta de Gobernadores de la liga tiene programada una votación crucial los días 24 y 25 de marzo. El objetivo: aprobar formalmente la expansión de la liga hacia Las Vegas y Seattle, con la mira puesta en la temporada 2028-29.

El proceso burocrático y el quórum necesario

Para que el sueño de ver nuevos equipos se haga realidad, la propuesta requiere una mayoría calificada: 23 de los 30 propietarios actuales deben votar a favor.

Si se obtiene el "sí", se activará de inmediato un proceso de licitación para seleccionar a los grupos propietarios de las nuevas franquicias. Una vez elegidos, la junta realizará una segunda votación para ratificar las transacciones y oficializar el paso de una liga de 30 a 32 equipos. Este cambio obligaría, casi con seguridad, a una reestructuración de las conferencias, enviando probablemente a un equipo del Oeste (como Minnesota, Memphis o New Orleans) hacia la Conferencia Este.

Una inversión sin precedentes

El interés por entrar en el negocio de la NBA nunca ha sido tan alto, pero el precio de admisión será histórico. Se estima que el valor de estas nuevas franquicias oscilará entre los 7,000 y 10,000 millones de dólares.

Este costo refleja no solo el valor actual de los equipos de la NBA, sino también el potencial comercial de los dos mercados seleccionados.

Las Vegas: El nuevo epicentro del deporte mundial

En apenas diez años, Las Vegas ha pasado de ser un terreno prohibido por el tema de las apuestas a convertirse en una "meca" deportiva. La ciudad ya ha integrado con éxito a:

Vegas Golden Knights (NHL) en 2017.

Las Vegas Aces (WNBA) en 2018.

Las Vegas Raiders (NFL) en 2020.

La incorporación de un equipo de la NBA sería el movimiento definitivo para consolidar a "la ciudad del pecado" como una capital del deporte profesional.

Seattle: La redención de los SuperSonics

Para los románticos del baloncesto, el regreso a Seattle es un acto de justicia poética. La ciudad ha estado huérfana de NBA desde que los icónicos SuperSonics se mudaron para convertirse en el Oklahoma City Thunder en 2008.

Actualmente, Seattle cuenta con una infraestructura de primer nivel en el Climate Pledge Arena, donde ya juegan los Seattle Kraken (NHL), las Seattle Storm (WNBA) y las Seattle Torrent (PWHL). El clamor popular por recuperar el nombre y los colores de los "Sonics" es uno de los motores principales detrás de esta expansión.