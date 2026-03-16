¿Por eso no ganan el título? Jalen Brunson señalado como el culpable del fracaso de los Knicks

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En una reciente y explosiva intervención mediática, el analista estrella de ESPN, Stephen A. Smith, ha sacudido los cimientos de la comunidad de la NBA al señalar directamente a la superestrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, como el factor principal por el cual la franquicia neoyorquina no logrará alcanzar el ansiado anillo de campeón.

A pesar de que Brunson ha sido aclamado como el "salvador" de la cultura de los Knicks en las últimas temporadas, Smith sostiene una visión mucho más crítica y pragmática. El núcleo de su argumento no reside únicamente en el talento individual del base, sino en la influencia que su entorno —específicamente su conexión con la "Nova Connection"— ha tenido en la gestión de la gerencia del equipo.

El polémico traspaso de Mikal Bridges bajo la lupa

La crítica de Smith se intensificó al analizar el reciente movimiento por Mikal Bridges, donde los Knicks entregaron una cantidad histórica de selecciones de primera ronda a los Brooklyn Nets. Según el analista, este movimiento fue impulsado indirectamente por Brunson, priorizando la química personal y universitaria sobre la flexibilidad financiera y estructural del equipo.

Smith fue contundente al declarar:

"No puedes permitir que tu organización sacrifique tanto para conseguir a un tipo que, a la larga, te impedirá construir una plantilla capaz de competir por un campeonato".

Para el analista, aunque Bridges es un jugador de élite defensiva y un complemento sólido, el precio pagado ha dejado a los Knicks sin activos suficientes para adquirir a una verdadera "superestrella de primer nivel" que acompañe a Brunson en las instancias finales de los playoffs.

Un análisis de la estructura salarial y el futuro

La narrativa de Smith sugiere que, al permitir que la organización se enfoque en traer a los excompañeros de Villanova de Brunson, se ha creado un "techo" de cristal. La preocupación radica en que el equipo esté diseñado para ser "muy bueno" y "competitivo", pero no necesariamente "de élite" frente a potencias como los Boston Celtics o los equipos dominantes del Oeste.

Puntos clave de la crítica de Stephen A. Smith:

Agotamiento de Activos: La pérdida de capital en el Draft limita la capacidad de mejora futura.

El "Handicap" del Roster: La estructura actual podría no ser suficiente para superar las finales de conferencia.

Responsabilidad de la Estrella: Smith argumenta que una verdadera estrella debe velar por que la gerencia mantenga la flexibilidad necesaria para ganar, en lugar de rodearse de amigos.

Reacción en Nueva York

Las palabras de Smith han generado un intenso debate en las redes sociales y programas deportivos. Mientras una parte de la afición defiende a Brunson por su sacrificio salarial y su liderazgo, otros empiezan a cuestionar si los Knicks han puesto "todos los huevos en la misma cesta" demasiado pronto.

A medida que se acerca la nueva temporada, la presión sobre Jalen Brunson y Mikal Bridges será máxima. Solo un desempeño que culmine en las Finales de la NBA podrá silenciar a críticos como Smith, quien insiste en que la estrategia actual es una receta para la mediocridad de alto nivel, pero no para la gloria.