Expansión en la NBA: Las Vegas y Seattle, a un paso de la gloria en 2028

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La National Basketball Association (NBA) está a punto de pulsar el botón de reinicio en su configuración geográfica. La liga celebrará una votación crucial durante las reuniones de la Junta de Gobernadores los próximos 24 y 25 de marzo para explorar formalmente la adición de dos equipos de expansión, situando a Las Vegas y Seattle como los destinos exclusivos de este crecimiento histórico.

El plan apunta a que ambas franquicias debuten en la temporada 2028-29, marcando el primer aumento en el número de equipos de la liga desde que los Charlotte Bobcats se unieron en 2004.

Un negocio de proporciones estratosféricas

Lo que hace que este movimiento sea un hito no es solo el regreso del baloncesto profesional a la "ciudad esmeralda" o su llegada oficial a la "capital del entretenimiento", sino las cifras que se manejan en los despachos. Existe un impulso unánime entre los accionistas para aprobar un estudio de mercado que, según proyecciones de ejecutivos de la industria, derivará en ofertas de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares por cada equipo.

Esta valoración situaría a las nuevas franquicias de la NBA como algunos de los activos más valiosos en la historia del deporte mundial, superando con creces las ventas recientes de equipos establecidos.

El regreso de los Sonics y el trono de Las Vegas

La noticia ha desatado la euforia en el estado de Washington. Seattle, que perdió a sus icónicos SuperSonics en 2008 cuando se mudaron a Oklahoma City, ha mantenido una base de fans leal y una infraestructura preparada (el Climate Pledge Arena) a la espera de este momento.

Por su parte, Las Vegas consolida su estatus como el nuevo epicentro del deporte en Estados Unidos. Tras el éxito de los Raiders (NFL), los Golden Knights (NHL) y las Aces (WNBA), la llegada de la NBA es el último paso lógico para una ciudad que ya alberga el torneo de pretemporada y la Summer League.

Las claves del proceso

Votación de marzo: Se decidirá el inicio formal de la prospección de dueños y mercados.

Cronología: El objetivo es que los balones comiencen a botar en estas sedes en el otoño de 2028.

Equilibrio de conferencias: La entrada de dos equipos en el Oeste obligará a la NBA a desplazar, casi con seguridad, a una o dos franquicias actuales hacia la Conferencia Este (con Minnesota, Memphis o Nueva Orleans como principales candidatos).

De confirmarse el voto positivo la próxima semana, la NBA iniciará uno de los procesos de licitación más competitivos y lucrativos de la historia del entretenimiento global.