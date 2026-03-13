NBA: Nikola Jokic humilla a la liga con una estadística histórica

Suscríbete a nuestros canales

Hay pocos adjetivos para describir a Nikola Jokic en la actualidad. Su nivel siempre está sobre lo superlativo entre jugadores élite de la NBA. En esa línea, aparecen todos sus récords históricos, que dicho sea de pasó, algunos humillan directamente el gran talento de la liga.

Jokic continúa redefiniendo los límites del baloncesto moderno al alcanzar su décimo partido con cifras de 30/20/10. Esta hazaña coloca al de Denver Nuggets en una dimensión estadística nunca antes vista en la era contemporánea. Su dominio integral impacta directamente la NBA.

En la victoria de Nuggets 136-131 Spurs, el serbio anotó: 31 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias. Su décimo triple doble en la línea de 30/20/10, en los últimos 50 años. De hecho, en ese periodo con esa misma marca el resto de la liga solo ha registrado 6 juegos en total.

¿Por qué la estadística de Nikola Jokic es la más difícil de repetir?

Las estadística de Nikola Jokic son difíciles de repetir porque se necesita que un jugador sea: el mejor anotador, el mejor rebotero y el mejor pasador del equipo. En una NBA moderna, donde el desgaste físico que supone pelear 20 rebotes, te quita frescura para dar 10 asistencias.

Jokic no depende de un atletismo explosivo, sino de una eficiencia posicional que lo convierte en único en su especie. Algo que no se enseña en las academias porque debes nacer con esas características: tener una estatura privilegiada, visión de juego y eficacia en el tiro.

Por otra parte, el ritmo del juego actual ayuda a que un pivot como Nikola se mantenga con un volumen de producción alto sin descuidar su porcentaje de tiro. Esto es una anomalía que desafía la lógica deportiva; por eso, su dominio es un fenómeno único en 50 años.

Promedios de Nikola Jokic con Denver Nuggets en 2025-26

Nikola Jokic está promediando un triple doble por juego en la temporada 2026 de la NBA. Un jugador impresionante que está rediseñando las defensas de la liga para poder detenerlo. El serbio ya es una leyenda viva en la historia de la liga, con un lugar en el Salón de la Fama.

Promedio de Jokic en 2025-26:

- 52 juegos, 34.7 minutos, 57.3% tiros, 38.9% triples, 12.7 rebotes, 10.4 asistencias, 0.8 bloqueos, 1.4 robos, 2.7 faltas, 3.8 perdidas, 28.7 puntos