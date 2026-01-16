El dominio de Nikola Jokić que persiste a pesar de su ausencia 

Suscríbete a nuestros canales

Hay una ley no escrita en los deportes: si no juegas, pierdes terreno. Nikola Jokić acaba de demostrar que esa ley no se aplica a él. El pívot de los Denver Nuggets ha pasado las últimas dos semanas fuera de las canchas debido a una hiperextensión en su rodilla izquierda sufrida a finales de diciembre en Miami, pero lo que ha sucedido en su ausencia es, quizás, más impresionante que sus propios partidos.

A pesar de no haber sudado la camiseta en 18 días, el Joker sigue sentado en el trono de casi todas las categorías estadísticas de la liga, como si el tiempo se hubiera congelado para el resto de los jugadores.

El líder ausente

La hoja de servicios de Jokić en lo que va de la temporada 2025-26 parece un error del sistema para alguien que está actualmente en la lista de lesionados:

1º en puntos entre pívots: Nadie en su posición ha anotado más que él en total este año.

1º en asistencias totales: No solo entre pívots; Jokić lidera a toda la NBA en pases de anotación, superando a bases élite como Cade Cunningham y Luka Dončić.

1º en triple-dobles y doble-dobles: Su capacidad para llenar la hoja de estadísticas es tan masiva que, tras dos semanas de inactividad, nadie ha podido alcanzar sus registros de doble y triple dígito.

5º en rebotes totales: Se mantiene en el top 5 de la liga, resistiendo el empuje de jugadores que han disputado hasta seis partidos más que él en este lapso.

5º en plus/minus (+/-): El impacto de su presencia es tan profundo que su diferencial de puntos sigue siendo uno de los mejores de la competición.

Una anomalía estadística

La ventaja que Jokić acumuló en los primeros meses de competición fue tan devastadora que ha necesitado una lesión de medio mes para que el resto de los mortales empiece a verle la espalda.

Este dominio "en ausencia" refuerza su candidatura para un cuarto MVP, aunque las nuevas reglas de la NBA (que exigen un mínimo de 65 partidos jugados) ponen su elegibilidad en una carrera contra el reloj. Según los informes médicos, Jokić será reevaluado a finales de enero; para entonces, es muy probable que aún siga liderando varias de estas categorías.