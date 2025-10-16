MLB: Vladimir Guerrero Jr iguala una marca que parecía intocable en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr está en un nivel superlativo en la postemporada 2025 de Grandes Ligas. En su última actuación, el dominicano igualó números que solo se vieron en 2004. Su impacto ofensivo con los Azulejos de Toronto lo llevó a un club exclusivo y simbólico en octubre.

Guerrero Jr estuvo batallando en casa contra Marineros de Seattle donde tuvo 7 turnos al bate y solo 1 boleto. Eso llevó a Toronto a perder los dos primeros juegos de la Serie de Campeonato. Sin embargo, en el tercero juego explotó y alcanzó una marca top en postemporada.

Vladimir para el Juego 3 registró: 4 turnos, 3 anotadas, 4 hits, 2 dobles, 1 jonrón y 1 impulsadas. Con esos números alcanzó a Carlos Beltrán edición 2004 de: 13 hits, 4 jonrones, 10 impulsadas en 7 juegos de postemporada; siendo los únicos en la historia de octubre con dicho registro.

La explosión de Vladimir Guerrero Jr en postemporada 2025

Vladimir Guerrero Jr a lo largo de su carrera ha mostrado ser un pelotero de temporada regular. Ese argumento se sostiene con sus números en octubre: 6 juegos, 22 turnos, 3 hits, 1 impulsada y promedio de .136. Sin embargo, en 2025 demostró que está para destrozar octubre.

Guerrero Jr en 2025 ha tenido una explosión sin control con Azulejos de Toronto. Solo fue enfrentar a los Yankees y molerlos a batazos limpios con 9 hits, 3 jonrones y 9 impulsadas en 4 juegos. Ahora su sumamos su rendimiento contra Marineros, está totalmente imparable.

Está claro que Vladimir tiene un objetivo y es llevar en su espalda a Azulejos hasta la Serie Mundial. A partir de ese momento pensará en otra cosa, pero ahora mismo solo quiere batear, embasarse, impulsar carreras y liderar a Toronto rumbo a otro clásico de octubre. “Se siente bien, obviamente, pero para mí lo más importante es ganar”, dijo Guerrero

Números de Vladimir Guerrero Jr en postemporada 2025

Vladimir Guerrero Jr desde que comenzó su camino en postemporada 2025, solo ha bateado fuerte. No se trata de solo impulsar carreras, se trata de infundir miedo a los rivales; de cambiar las narrativas de los juegos con uno solo de sus poderosos swings de esta temporada.

Números de Guerrero Jr en postemporada 2025:

- 7 juegos, 28 turnos, 8 anotadas, 13 hits, 2 dobles, 4 jonrones, 10 impulsadas, 4 boletos, 1 ponche, .464 promedio, .515 OBP, .964 SLG, 1.479 OPS