Vladimir Guerrero Jr. y Aaron Judge: Las dos caras de la moneda

Las dos caras de la moneda las representan un feliz Vladimir Guerrero Jr. y la otra un triste Aaron Judge luego del triunfo de los Azulejos de Toronto sobre los Yankees de Nueva York para avanzar los canadienses a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mientras los Mulos del Bronx se quedan en casa tratando de comprender qué fue lo que realmente sucedió.

Vladimir Guerrero Jr. el motor en la etapa decisiva

Para Guerrero Jr., la felicidad es desbordante y “contagia a tofos sus compañeros. La felicitación de su progenitor es algo especial, pues ha servido para demostrarle que es tan eficiente como lo fue él jugando beisbol.

“Cuando crees en tus compañeros y crees en Dios, todo sucede. Puse este año en manos de Dios, y gracias a Dios ganamos esta serie”, esas palabras de regocijo representan la fuerza de un pelotero que como Vladimir cree en Dios por sobre todas las cosas y justamente atribuye al Padre Creador el poder que ha logrado para triunfar en el el juego de la pelota y el guante y el bate.

En la otra esquina se encuentra Aaron Judge, quien no sabe cómo explicar que fue lo que sucedió. Solo tiene una gran indignación por la nueva derrota de su equipo en la postemporada.

Un Jugde que se rompió

La estrella de los Yankees de Nueva York se desbordó con sus batazos durante la postemporada y en especial contra los Azulejos, pero nada de eso sirvió, sus compañeros no encontraron la ruta para soltar los batazos que tanto necesitaban en la recta crucial.

El capitán bateó para .600 (9 hits en 15 turnos), con un jonrón, seis carreras impulsadas, cuatro bases por bolas y cinco anotadas. A lo largo de toda la postemporada acumuló 13 imparables en 26 turnos (.500), con siete impulsadas en siete encuentros.

“Es difícil de describir. No hicimos nuestro trabajo, no logramos el objetivo. Teníamos un grupo especial, muchos jugadores especiales que hicieron que este año fuera divertido. Pero no obtuvimos el premio máximo, así que nos quedamos cortos”, expresó Judge.

“Creo que, una vez más, todo se reduce a los detalles. Hacer las jugadas pequeñas, conectar el batazo fuerte. Si no se hace eso, darles outs extra a los equipos, lo van a aprovechar. ¡Qué gran temporada para los Blue Jays! Hicieron lo suyo, ganaron la división, ganaron la Serie Divisional. Por nuestra parte, tenemos que limpiar un par de cosas y volveremos aquí enseguida”, dijo el espigado toletero.

Queda mucho futuro para estas dos superestrellas del beisbol que podrían verse las caras en una fase tan crucial como la postemporada del venidero año, aunque para ello, los Mulos deben renovarse para conseguir sus objetivos. Los Azulejos al parecer encontraron la fórmula del éxito.

Nelson Contreras | IG: @Nelsoncom2020