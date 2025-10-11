Guía práctica: Verifica el estatus de tu visa estadounidense paso a paso, sin errores

Suscríbete a nuestros canales

Si solicitaste una visa estadounidense y deseas conocer en qué etapa se encuentra tu trámite, el Gobierno de Estados Unidos pone a disposición plataformas oficiales para consultar el estatus de una visa de manera sencilla y gratuita.

Estas herramientas permiten a los usuarios mantenerse informados sobre el progreso de su solicitud, evitando recurrir a intermediarios o caer en fraudes. Solo necesitas tu número de caso o recibo para iniciar la consulta.

Tipos de visas y dónde consultarlas

El proceso para verificar tu visa depende del tipo de documento que hayas solicitado.

Existen dos categorías principales:

Visa de No Inmigrante (NIV): utilizada para turismo, estudios, trabajo temporal o intercambios culturales.

Visa de Inmigrante (IV): destinada a quienes buscan la residencia permanente o la llamada Green Card.

Cada tipo de visa se gestiona por plataformas distintas, y elegir la correcta garantiza acceder a información actualizada directamente desde los sistemas del Gobierno estadounidense.

Cómo revisar una visa de no inmigrante

Si tu trámite corresponde a una visa de turismo, estudio o trabajo temporal, debes ingresar al verificador del Departamento de Estado de EEUU. Este portal te permite conocer el avance de los casos tramitados en embajadas y consulados fuera del país.

Sigue estos pasos:

Accede al sitio web oficial del Departamento de Estado. Selecciona la opción “NON IMMIGRANT VISA (NIV)”. Indica tu país de solicitud. Introduce tu número de caso o identificación. Añade tu número de pasaporte y las primeras cinco letras de tu apellido.

Foto: Visa estadounidense

Cómo verificar una visa de inmigrante

Para quienes tramitan una visa de inmigrante, el proceso se realiza mediante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En este caso, debes ingresar al Sistema de Estatus de Casos de USCIS, donde podrás seguir tu expediente usando el número de recibo asignado al presentar la solicitud.

Este número consta de 13 caracteres alfanuméricos (tres letras y diez números) y aparece en las notificaciones que envía USCIS. Una vez lo ingreses, podrás saber si tu petición está en proceso, aprobada o requiere información adicional.

Consulta telefónica para más opciones

Además del método en línea, también puedes verificar el estatus de tu visa por teléfono.

Si llamas desde Estados Unidos: marca 1-800-375-5283, opción 2 para atención en español.

Si llamas desde el extranjero: utiliza el número +1-212-620-3418, opción 2 para español.

También puedes comunicarte con una oficina internacional de USCIS para recibir asistencia personalizada. Estas opciones son oficiales y evitan que caigas en estafas o páginas no autorizadas que ofrecen información falsa.