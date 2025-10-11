¿Listo para ser ciudadano estadounidense?, esto es lo que debes saber sobre la edad y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Obtener la ciudadanía estadounidense representa un paso crucial para quienes residen legalmente en Estados Unidos. Ser ciudadano otorga beneficios como votar, obtener un pasaporte estadounidense y patrocinar a familiares para residir en el país, además, implica asumir responsabilidades cívicas, por lo que conocer la edad y los requisitos para aplicar es fundamental antes de iniciar el proceso.

Edad mínima para solicitar la ciudadanía de EEUU

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la edad mínima para solicitar la ciudadanía por naturalización es de 18 años, a través del Formulario N-400.

Existen excepciones para menores de 18 años, generalmente cuando uno de los padres es ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización. En esos casos, se utiliza el Formulario N-600 para reclamar la ciudadanía derivada o adquirida.

Requisitos de residencia y permanencia

Además de la edad, los solicitantes deben cumplir criterios de residencia y permanencia:

Residencia permanente legal: contar con una Green Card válida.



Residencia continua: al menos 5 años en EE. UU., o 3 años si se está casado con un ciudadano.



Presencia física: 30 meses de los últimos 5 años, o 18 meses para cónyuges.



Residencia en el estado o distrito de USCIS: mínimo 3 meses antes de presentar la solicitud.

Otros requisitos esenciales

El proceso también exige cumplir con criterios adicionales:

Buen carácter moral, evaluado mediante historial legal y personal.



Conocimiento básico de inglés, aunque hay exenciones por edad y tiempo de residencia.



Comprensión cívica, incluyendo historia y gobierno de Estados Unidos.



Compromiso con la Constitución y disposición a prestar el Juramento de Lealtad, que finaliza la naturalización.

Excepciones según edad y tiempo como residente

Algunos solicitantes pueden estar exentos del examen de inglés o tomar el examen cívico en su idioma nativo, según la edad y el tiempo de residencia:

50 años + 20 años como residente permanente.

55 años + 15 años como residente permanente.

Estas excepciones facilitan el proceso para adultos mayores o personas con larga residencia legal en el país.

Foto: Cortesía

Cómo iniciar el proceso de ciudadanía

El primer paso es crear una cuenta en myaccount.uscis.gov y completar el Formulario N-400, se recomienda consultar con proveedores autorizados de servicios legales de inmigración para recibir orientación confiable.