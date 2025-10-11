Servicios

¿Listo para ser ciudadano estadounidense?, esto es lo que debes saber sobre la edad y requisitos

Conocer la edad para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos y cumplir con todos los requisitos permite planificar el proceso de manera segura y efectiva.

Jessica Molero Gómez
Sabado, 11 de octubre de 2025
Obtener la ciudadanía estadounidense representa un paso crucial para quienes residen legalmente en Estados Unidos. Ser ciudadano otorga beneficios como votar, obtener un pasaporte estadounidense y patrocinar a familiares para residir en el país, además, implica asumir responsabilidades cívicas, por lo que conocer la edad y los requisitos para aplicar es fundamental antes de iniciar el proceso.

Edad mínima para solicitar la ciudadanía de EEUU

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la edad mínima para solicitar la ciudadanía por naturalización es de 18 años, a través del Formulario N-400.

Existen excepciones para menores de 18 años, generalmente cuando uno de los padres es ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización. En esos casos, se utiliza el Formulario N-600 para reclamar la ciudadanía derivada o adquirida.

Requisitos de residencia y permanencia

Además de la edad, los solicitantes deben cumplir criterios de residencia y permanencia:

  • Residencia permanente legal: contar con una Green Card válida.
     

  • Residencia continua: al menos 5 años en EE. UU., o 3 años si se está casado con un ciudadano.
     

  • Presencia física: 30 meses de los últimos 5 años, o 18 meses para cónyuges.
     

  • Residencia en el estado o distrito de USCIS: mínimo 3 meses antes de presentar la solicitud.

Otros requisitos esenciales

El proceso también exige cumplir con criterios adicionales:

  • Buen carácter moral, evaluado mediante historial legal y personal.
     

  • Conocimiento básico de inglés, aunque hay exenciones por edad y tiempo de residencia.
     

  • Comprensión cívica, incluyendo historia y gobierno de Estados Unidos.
     

  • Compromiso con la Constitución y disposición a prestar el Juramento de Lealtad, que finaliza la naturalización.

Excepciones según edad y tiempo como residente

Algunos solicitantes pueden estar exentos del examen de inglés o tomar el examen cívico en su idioma nativo, según la edad y el tiempo de residencia:

  • 50 años + 20 años como residente permanente.

  • 55 años + 15 años como residente permanente.

Estas excepciones facilitan el proceso para adultos mayores o personas con larga residencia legal en el país.

Cómo iniciar el proceso de ciudadanía

El primer paso es crear una cuenta en myaccount.uscis.gov y completar el Formulario N-400, se recomienda consultar con proveedores autorizados de servicios legales de inmigración para recibir orientación confiable.

