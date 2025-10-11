Servicios

Colombia lanza nuevo trámite migratorio: Así puedes acceder a servicios como con la visa

Con este nuevo sistema digital, Migración Colombia avanza hacia la modernización y digitalización de sus servicios.

Jessica Molero Gómez
Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 05:13 pm
Migración Colombia nuevo sistema en línea
Foto: Cortesía
Migración Colombia presentó un nuevo sistema en línea destinado a modernizar la gestión de trámites migratorios tanto para ciudadanos colombianos como para extranjeros. La herramienta busca eliminar las largas filas y los desplazamientos innecesarios, ofreciendo una experiencia más eficiente y segura para quienes requieren realizar procesos como la obtención de la cédula de extranjería o la solicitud del certificado de movimientos migratorios.

La institución explicó que esta plataforma digital fue diseñada con el objetivo de simplificar los procesos administrativos. A través de ella, los usuarios pueden consultar, agendar o cancelar citas directamente desde el portal oficial, sin necesidad de acudir a una sede física. Con esta innovación, Migración Colombia pretende hacer más accesibles sus servicios, brindando atención personalizada y reduciendo los tiempos de espera.

Trámites habilitados en la herramienta

La plataforma permite realizar diversos procedimientos relacionados con la movilidad internacional. Entre ellos se encuentran:

  • La solicitud o renovación de la cédula de extranjería.

  • El registro de visas para extranjeros que residan en Colombia.

  • La emisión de certificados de movimientos migratorios, aplicable a nacionales y extranjeros con documentos de más de diez años.

  • La reexpedición del Permiso por Protección Temporal (PPT), por pérdida, hurto o corrección de datos.

  • Procesos administrativos y atención en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (SIRE).

Foto: Migración Colombia

Proceso para acceder al nuevo servicio

Quienes deseen utilizar la herramienta deben ingresar a https://migracioncolombia.odoo.com/. En caso de ser usuarios nuevos, deberán registrarse con un correo electrónico válido antes de solicitar una cita.

Luego podrán escoger la sede, el trámite y el horario de atención disponible, no obstante, Migración Colombia recordó que las citas se publican todos los domingos a las 5:00 pm, por lo que es importante revisar el portal a tiempo para garantizar disponibilidad.

Sabado 11 de Octubre de 2025
