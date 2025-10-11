¡Con aumento! Bonos y montos que depositará Patria del 13 al 18 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Durante la próxima semana el Sistema Patria asignará bonos para diferentes grupos de la población venezolana. Como es habitual, la distribución se efectuará gradual y directa a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. En este sentido, los beneficiarios recibirán una notificación del número 3532 o 67373 directamente en sus equipos móviles.

Al recibir el mensaje de confirmación de pago, deben acceder al perfil y ubicar la sección de “Protección Social”. Después, deben ingresar en el campo de “Monedero” y transferir los recursos a sus cuentas bancaras. Para realizar el procedimiento tienen un plazo máximo de 15 días o de lo contrario no podrán hacer uso de los fondos.

Foto: Referencial / Cortesía

Bonos que pagarán del 13 al 18 de octubre

Gran Misión Chamba Juvenil: Para los jóvenes que fomentan la economía nacional. El monto es de 1.057,50 bolívares.

Movimiento Somos Venezuela: Para los brigadistas desplegados en el país. El monto es de 1.057,50 bolívares.

Ingreso Contra la Guerra Económica: Destinado a los funcionarios activos de la administración pública, quienes reciben 120 dólares indexados. Mientras que los jubilados sin pago de Cestatickets perciben 112 dólares indexados.

Es importante destacar que los montos expresados son referenciales y pueden tener un incremento en base a las directrices del Ejecutivo Nacional.

Registro en la Plataforma Patria

Para optar por los bonos, programas y beneficios sociales debes completar el registro en la Plataforma Patria. A continuación, te brindamos una guía detallada para que realices el proceso exitosamente:

Accede al portal web (www.patria.org.ve) Crea una cuenta. Haz clic en la opción “Usuario/Contraseña” y después “Registrarse”. Completa el formulario con tus datos personales incluyendo número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico. Valida el código de verificación que será enviado a través de un mensaje de texto. Establece una contraseña de seguridad. Recuerda que debe contener mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números.

Foto: Referencial / Cortesía

De este modo, comenzarás a recibir de manera frecuente los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional dependiendo de la situación de vulnerabilidad o las condiciones familiares.