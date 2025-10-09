Monedero Patria: Conozca los bonos que están depositando este 9 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa la distribución de bonos, programas y beneficios sociales dirigidos a varios sectores de la población venezolana. Estas compensaciones económicas representan un respaldo fundamental para las familias y les permiten adquirir la canasta básica, pagar servicios, recargar líneas telefónicas y mucho más. Para recibirlas satisfactoriamente es necesario estar registrado correctamente en la plataforma digital y transferir los fondos directamente a sus cuentas bancarias.

Montos y bonos activos este jueves 9 de octubre

Actualmente, los venezolanos están recibiendo varias compensaciones económicas, entre estas destacan:

100% Amor Mayor: Destinado a las personas de tercera edad, cuyo monto es de 130 bolívares.

Beca Universitaria: Para los estudiantes del nivel superior académico, quienes obtienen 1.012 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a los docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE), quienes perciben 8.950 bolívares.

¡Atención usuarios!

En los próximos días serán liberados los siguientes estipendios, en cumplimiento con las directrices del Ejecutivo Nacional:

Ingreso Contra la Guerra Económica: Para funcionarios públicos, jubilados, pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) y 100% Amor Mayor.

Bono Único Familiar: Para quienes integran los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Bono Complementario: Para los beneficiarios del Bono Único Familiar.

Chamba Juvenil: Destinado a los jóvenes entre 18 y 35 años que forman parte de la misión social que fomenta la economía nacional.

Somos Venezuela: Para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

Cultores Populares: Para los exponentes de manifestaciones artísticas y culturales de Venezuela.

Cuadrantes de Paz: Para los efectivos de los organismos de seguridad ciudadana, incluyendo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpos Bomberiles y Protección Civil (PC).

Buen Pastor: Para la comunidad cristiana que hace vida en el país.

Robert Serra: Para los jóvenes que laboran en instituciones públicas o que han creado diferentes emprendimientos.

