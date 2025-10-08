Sistema Patria entrega estos bonos para sectores priorizados (+Montos)

El Sistema Patria se mantiene distribuyendo beneficios sociales para diferentes sectores de la población venezolana. Estas compensaciones económicas representan un apoyo fundamental para numerosas familias; las cuales pueden cubrir gastos esenciales, como adquirir productos de la canasta básica, pagar servicios, recargar líneas telefónicas o hacer uso del cupo de gasolina.
Bonos activos y pagando en el Sistema Patria
Este miércoles 8 de septiembre, la Plataforma Patria está depositando los siguientes subsidios:
Corresponsabilidad y Formación: Para los docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE). El monto es de 8.950 bolívares equivalentes a 46,77 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela
100% Amor Mayor: Destinado a las personas de la tercera edad, quienes no reciben la pensión del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS). El monto es de 130 o 0,67 dólares.
A los beneficiarios les llegará una notificación en sus equipos móviles provenientes del número 3532 o 67373 de Patria. También, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero.
¿Qué puedo hacer si no recibo los bonos de la Patria?
Algunos usuarios reportan inconvenientes a la hora de recibir los bonos de manera frecuente. Sin embargo, existen diferentes alternativas para solventar la problemática, entre estas:
Asegúrate de mantener tu perfil activo y así aumentarás las probabilidades de obtener las ayudas económicas.
Responde las encuentras relacionadas con servicio habilitados en tu comunidad, alimentos que posees en tu hogar y la asignación de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Cambia tu contraseña de seguridad basándote en altos estándares que incluyan mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números.
Utiliza tu cupo mensual de gasolina subsidiada. Recuerda que el cupo es intransferible y para utilizarlo debes tener al menos 25,20 bolívares en la billetera digital.
Acepta los subsidios en un plazo menor a 15 días o de lo contrario será eliminado.
Añade a los integrantes del núcleo familiar junto a sus números de cédula o fechas de nacimiento, según corresponda.