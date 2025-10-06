Plataforma Patria deposita pago para docentes activos ¿Cuál es el monto?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 6 de octubre, el Sistema Patria anunció la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación, para docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE). A través de las redes sociales, confirmaron el monto de 8.950 bolívares equivalentes a 48,27 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Paso a paso: ¿Cómo registrarse en el MPPE?

Aquellas personas que deseen recibir el pago deben cumplir con los siguientes pasos:

Ingrese al portal web del MPPE.

Una vez en el sitio, haz clic en el campo de “Formación docente”.

Selecciona la opción de “Registrarme” y cumple con las instrucciones.

Requisitos para la inscripción

Si desea formalizar su inscripción deberá realizar este procedimiento:

Ser docente activo del MPPE.

Debe estar correctamente registrado en la página de autogestión del MPPE.

Es fundamental tener ingreso al correo electrónico añadido en el registro, principalmente debe ser Gmail porque no acepta direcciones Hotmail.

No debe tener activo el VPN.

Puede emplear navegadores como Chrome o Firefox.

Bonos que está depositando Patria hoy, 6 de octubre

Actualmente, el Sistema Patria está asignando los siguientes bonos directamente en el monedero: