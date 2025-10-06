Plataforma Patria deposita pago para docentes activos ¿Cuál es el monto?

Este lunes 6 de octubre, el Sistema Patria anunció la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación, para docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE). A través de las redes sociales, confirmaron el monto de 8.950 bolívares equivalentes a 48,27 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Paso a paso: ¿Cómo registrarse en el MPPE?
Aquellas personas que deseen recibir el pago deben cumplir con los siguientes pasos:
-
Ingrese al portal web del MPPE.
-
Una vez en el sitio, haz clic en el campo de “Formación docente”.
-
Selecciona la opción de “Registrarme” y cumple con las instrucciones.
Requisitos para la inscripción
Si desea formalizar su inscripción deberá realizar este procedimiento:
-
Ser docente activo del MPPE.
-
Debe estar correctamente registrado en la página de autogestión del MPPE.
-
Es fundamental tener ingreso al correo electrónico añadido en el registro, principalmente debe ser Gmail porque no acepta direcciones Hotmail.
-
No debe tener activo el VPN.
-
Puede emplear navegadores como Chrome o Firefox.
Bonos que está depositando Patria hoy, 6 de octubre
Actualmente, el Sistema Patria está asignando los siguientes bonos directamente en el monedero:
-
Bono Único Familiar: Para los integrantes de los programas Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, 100% Escolaridad, José Gregorio Hernández. El monto es de 2.700 bolívares. La entrega finalizará el próximo 8 de octubre.
-
Bono Complementario Familiar: Para los beneficiarios del Bono Único Familiar. El monto varía entre 900 y 1.800 bolívares.