Plataforma Patria deposita pago para docentes activos ¿Cuál es el monto?

La información fue publicada mediante las redes sociales oficiales del Sistema Patria 

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 06:26 pm
Plataforma Patria deposita pago para docentes activos ¿Cuál es el monto?
Foto: Referencial / Cortesía
Este lunes 6 de octubre, el Sistema Patria anunció la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación, para docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE). A través de las redes sociales, confirmaron el monto de 8.950 bolívares equivalentes a 48,27 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Paso a paso: ¿Cómo registrarse en el MPPE?

Aquellas personas que deseen recibir el pago deben cumplir con los siguientes pasos:

  • Ingrese al portal web del MPPE.

  • Una vez en el sitio, haz clic en el campo de “Formación docente”.

  • Selecciona la opción de “Registrarme” y cumple con las instrucciones.

Requisitos para la inscripción

Si desea formalizar su inscripción deberá realizar este procedimiento:

  • Ser docente activo del MPPE.

  • Debe estar correctamente registrado en la página de autogestión del MPPE.

  • Es fundamental tener ingreso al correo electrónico añadido en el registro, principalmente debe ser Gmail porque no acepta direcciones Hotmail.

  • No debe tener activo el VPN.

  • Puede emplear navegadores como Chrome o Firefox.

Bonos que está depositando Patria hoy, 6 de octubre

Actualmente, el Sistema Patria está asignando los siguientes bonos directamente en el monedero:

  • Bono Único Familiar: Para los integrantes de los programas Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, 100% Escolaridad, José Gregorio Hernández. El monto es de 2.700 bolívares. La entrega finalizará el próximo 8 de octubre.

  • Bono Complementario Familiar: Para los beneficiarios del Bono Único Familiar. El monto varía entre 900 y 1.800 bolívares.

Lunes 06 de Octubre de 2025
