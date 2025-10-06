Sistema Patria: Hasta hoy, 6 de octubre puedes cobrar este bono ¡Aquí los detalles!

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 6 de octubre, el Sistema Patria finaliza la asignación del Bono Cuadrantes de Paz, destinado a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Protección Civil (PC) y Cuerpos Bomberiles. El monto es de 12.750 bolívares, según la información reseñada en las plataformas sociales oficiales y canales aliados.

La distribución se efectuará de manera directa y gradual. En este sentido, los beneficiarios recibirán una notificación vía mensajería de texto proveniente del número 3532 o 67373 de Patria. De igual modo, pueden corroborar los fondos desde la aplicación móvil veMonedero.

Es importante mencionar que los usuarios tendrán un plazo máximo de 15 días para retirar el dinero desde la plataforma o de lo contrario no podrán disponer del dinero.

¿Cómo cobrar el Bono Cuadrantes de Paz?

El proceso para cobrar los recursos es sencillo. Para ello, te brindamos una guía detallada con el paso a paso:

Accede al portal web www.patria.org.ve Ubica la sección de “Protección Social” Ahora, haz clic en “Monedero” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos Presiona “aceptar” y luego “continuar” Finalmente, el sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!

¿Cómo aumentar las probabilidades de recibir los bonos?

