La táctica de Oliver Medina: Atropellará al final para sorprender en el compromiso parejo del 5y6

El jinete Oliver Medina no pierde el enfoque y ya trabaja intensamente con miras a sus compromisos de este domingo 12 de octubre en el majestuoso Hipódromo La Rinconada.

Tras sumar una nueva victoria la semana pasada, Medina demostró gran disposición en la mañana de ajustes de este miércoles. Se le vio trabajar fuerte, con el firme propósito de alcanzar más triunfos en un recinto tan competitivo.

Para la jornada, su agente, conocido en el gremio hípico como el popular "Humildad", le aseguró cuatro montas importantes. A continuación, el jinete aprendiz comparte sus impresiones sobre cada una de ellas.

La primera es a bordo del ejemplar importado Tapit’s Tale en la quinta carrera.

-Este caballo lo viene haciendo bastante bien en pista, vengo de arribar segundo en su más reciente. Para esta ocasión se encuentra excelente y esperamos estar decidiendo en carrera.

Luego en la primera válida del 5y6 nacional, luego de 91 días sin correr, estarás en el lomo de la yegua Axis Mundi.

- No he tenido la oportunidad de trabajar personalmente esta yegua, pues es fuerte y requiere de traqueador. Sin embargo, esté me informó que se encuentra fenomenal en cancha. Esperamos realizar una excelente carrera.

En distancia de 1.800 metros tienes la oportunidad de montar al ejemplar Lord Ingles a la altura de la tercera válida.

- Este caballo lo ha estado haciendo bastante bien, aunque no he tenido la oportunidad de trabajarlo. Esta carrera es muy significativa para mí, pues correré esta distancia por primera vez. Espero que sea una gran experiencia de aprendizaje y que logremos una buena actuación con el ejemplar.

Por último, en la carrera de los acumulados montas por segunda ocasión consecutiva al ejemplar Lumiere.

-Sí, al venimos de montarlo y llegamos quinto. Para esta ocasión sube distancia y estoy seguro que podemos estar asustando en carrera debido a su atropellada.