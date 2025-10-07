Gaby Spanic sostuvo fuerte pelea en Brasil: "Poco Hombre"

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza venezolana Gaby Spanic sostuvo un fuerte altercado en Brasil, con Fernando Sampaio, participante del reality “A Fazenda 17”. En redes sociales corre un video de la artista de 51 años, insultando a su compañero, con palabras fuertes como “Poco hombre, infeliz y sal del Clóset”.

Molestia de la criolla

Furiosa, la criolla confrontó a Fernando por según realizar un “complot” en su contra para que saliera de la competencia.

Además, Gaby tildó el comportamiento del hombre como un acto de “xenofobia”, por ser una artista extranjera invitada al show, creado en el año 2021 y en el que un grupo de celebridades viven juntas las veinticuatro horas del día en una granja, aislada del mundo exterior.

“Quiero aclarar que esta persona que quiere que me vaya de aquí está cometiendo un acto de xenofobia contra mí. Payaso, ahora se va tener que aguantar poco hombre, metete con un hombre. Cállese la boca, es un cobarde”, gritó molesta la Miss Guárico 1993.

No es la primera ocasión que la eterna "Usurpadora" pasa por una situación similar, en el pasado sostuvo fuertes altercado en realities que participó, como en “La Casa de los Famosos”, en los que peleó con su compatriota Alicia Machado.

Reality se pronuncia

Tras las declaraciones las reacciones no se han hecho esperar en las redes, en especial del abogado de la venezolana, Diego Figueiredo Ferreira, quien escribió que su talento no aceptará ningún tipo de falta de respeto, ni groserías de ningún participante.

“No se permitirá ningún tipo de falta de respeto a su trayectoria, su nacionalidad y su dignidad”, indicó en un texto.