Yhadira Carrillo habla sin filtros de Gaby Spanic en "La Usurpadora"

Yhadira Carrillo está de regreso a la pantalla con una producción única realiza por Univisión, que lleva por nombre “Los Hilos del pasado”. En una reciente entrevista la mexicana que comenzó su carrera como 1ra finalista de Nuestra Belleza México, habló de la primera impresión que se llevó de Gaby Spanic.

Ambas participaron en la popular novela “La Usurpadora”, en la cual la venezolana era protagonista con dos personajes llamados Paulina Martínez y Paola Montaner de Bracho. Mientras que Carrillo interpretó el papel de Raquel.

Impresión de Yhadira

Carrillo habló en la conversación de las primeras impresiones que se llevó de las compañeras con las que trabajó en diversos proyectos de Televisa. Cuando habló de Gaby, destacó el porte, belleza y elegancia de la criolla y lo que proyectaba en el set de grabación.

“El ver a Gaby Spanic impresionantemente hermosa, altísima y delgadísima”, expresó sobre la venezolana, que gracias a esa producción logró un éxito enorme en el país azteca, siendo hasta hoy su hogar y el de su hijo Gabriel de Jesús.

En este sentido, Yhadira recordó que el director de la telenovela le pidió que le colocaran los labios rojos y besara con pasión al galán Fernando Colunga, quien era el gran protagonista de la trama.

“Tenía que lanzarme brutalmente en contra de Colunga y darle un beso durísimo. Era la malvada y estaba loca. Lo hice y fue algo que me apenó muchísimo”, comentó.

Otras producciones

También mencionó el gran cariño que siente por la actriz Bárbara Mori, con quien estuvo en la exitosa producción “La Malvada Rubí”, del 2004.

Aseguró que hicieron una gran química y conexión que se transmitió en las múltiples escenas de cachetadas que se dieron en el set de grabación.