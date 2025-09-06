Actor de Televisa termina en silla de ruedas por negligencia médica

Suscríbete a nuestros canales

El primer actor Mauricio Herrera, de 91 años, ha regresado a los escenarios después de cinco años de ausencia con un conmovedor monólogo autobiográfico que comparte con su hijo Alejandro Herrera. Sin embargo, su reaparición en silla de ruedas ha generado preocupación entre sus colegas y el público, quienes se preguntan qué le pasó al legendario de Televisa.

Durante una conferencia de prensa, el actor de Televisa explicó que su estado actual es el resultado de una presunta negligencia médica. Según su relato, fue sometido a una cirugía de columna en la que le "desconectaron" el pie.

Esto habría afectado la movilidad de su pierna y lo ha obligado a depender de una silla de ruedas para movilizarse.

"Estoy perfecto de salud, el pie es lo que me tiene molesto porque ahora me operaron de la columna, un daño colateral fue el pie, que me lo desconectaron. Entonces este pie no puedo hacerlo así, le puse un alambre para que pueda yo bajar y caminar", detalló Mauricio Herrera,

Ganas de vivir

A pesar de la complejidad de su situación actual, Mauricio Herrera se ha mantenido optimista frente a las adversidades. Aseguró que se siente con buena salud y se encuentra en un proceso de rehabilitación que incluye terapias físicas.

"Me voy a retirar cuando me retire la vida", expresó con firmeza convencido de seguir actuando sin importar su condición.

La periodista Shanik Berman confirmó en el programa "Hoy" que la causa fue una cirugía de cadera en la que accidentalmente le cortaron el nervio de la pierna, impidiéndole caminar.