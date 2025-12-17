Promesa de Golden State Warriors con un pie fuera del equipo

Suscríbete a nuestros canales

En un giro estratégico que podría redefinir el futuro inmediato de la franquicia, los Golden State Warriors han señalando una nueva disposición para negociar por uno de sus activos más protegidos. Según fuentes cercanas a la liga, la organización se muestra ahora "más abierta que nunca" a incluir al guard de segundo año, Brandin Podziemski, en paquetes de traspaso antes de la fecha límite de febrero.

El fin de una era de "Intocables"

La evolución de la postura de Golden State marca un punto de inflexión en la gestión de Mike Dunleavy Jr. Hace apenas dos años, Podziemski fue el factor determinante que bloqueó un traspaso de "bloqueo" (blockbuster) por la estrella de los Utah Jazz, Lauri Markkanen. En aquel momento, la directiva y el propietario Joe Lacob veían en el joven escolta a un "futuro All-Star" y un pilar fundamental para la era post-Curry.

Sin embargo, la urgencia de maximizar los años restantes de Stephen Curry en un nivel de élite ha obligado a los Warriors a reevaluar su inventario de activos. Con el equipo buscando consolidarse como un contendiente legítimo en una Conferencia Oeste extremadamente competitiva, la "protección" sobre las jóvenes promesas parece haber cedido ante la necesidad de impacto inmediato.

Buscando la pieza del rompecabezas de campeonato

El objetivo de los Warriors es claro: añadir un jugador de impacto que pueda alterar la jerarquía de la liga. Los rumores apuntan a que Golden State busca una figura que aporte presencia física o una segunda opción ofensiva de primer nivel para acompañar a Curry y al recientemente incorporado Jimmy Butler.

La inclusión de Podziemski en las conversaciones no es un reflejo de un bajo rendimiento el joven sigue siendo valorado por su inteligencia en pista, rebote y eficiencia analítica sino más bien el reconocimiento de que él es el activo que más interés despierta en otras gerencias.