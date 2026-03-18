El Atleta Meridiano 2025 tiene una monta de 10-1 que podría romper las taquillas en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El Championship Meet 2025-2026 en Gulfstream Park entra en su penúltima semana de acción. La jornada de este jueves 19 de marzo constará de diez competencias, c a las 12:50 p.m. (ET).

Dentro de la constelación de jinetes latinos presentes destaca el ganador del Premio Atleta Meridiano 2025, el venezolano Junior Alvarado. El fusta criollo firmó varios compromisos para la cartelera, destacando especialmente su monta en la décima carrera (5:25 p.m.), un Maiden Special Weoght de $84,000 en tiro de 5 furlongs (1,000 metros) sobre la grama.

Un compromiso de alto dividendo

En dicha prueba, Alvarado estará sobre los lomos de una potra de tres años del establo de Bill Mott, que hará su debut precedida de un ajuste físico impecable. Se trata de Artiste, una descendiente de Munnings en Assertive, que saltará por el puesto de pista 5 con una atractiva cotización de 10-1 en el Morning Line.

La tresañera llega a su estreno tras un llamativo briseo el pasado 15 de marzo en Payson Park. En dicho centro de entrenamiento, detuvo el crono en 36.3 para los 600 metros sobre pista de arena rápida.

Factores a favor

Además del debut con el medicamento Lasix, Artiste contará con el respaldo de una dupla de lujo. Aunque Bill Mott —miembro del Salón de la Fama y ganador del Eclipse Award 2025— no suele ser un entrenador de debutantes triunfadores en grama, su efectividad combinada con Junior Alvarado en Gulfstream Park supera el 24% el último año.

La gran rival en el papel será Delightful Darling, presentada por Mark Casse, que figura como la favorita de la línea matutina con proporción de 5-2.