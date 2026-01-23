William Mott por quinta vez gana el Eclipse Award al mejor entrenador en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada especial del jueves 22 de enero de 2026 por la noche en Florida, fue celebrada la edición 55 de los Eclipse Awards, galardones que se entregan a los mejores purasangres de carrera y a distintas personalidades que hicieron vida hípica durante el año en los Estados Unidos.

Entre ellos el Salón de la Fama, William "Bill" Mott, quien recibió el Eclipse Award al mejor entrenador en Estados Unidos. Mott estuvo a cargo de la preparación del Campeón de 3 años 2025, Sovereignty, el cual es favorito para ganar el Caballo del Año.

Eclipse Awards: Bill Mott un maestro de campeones

Bill Mott, quien llevó al campeón macho de 3 años Sovereignty a victorias en el Kentucky Derby, Belmont y Travers Stakes, recibió el Eclipse Award al mejor entrenador.

Además de Sovereignty, Mott también entrenó Scylla, que la llevó a una victoria en la Breeders' Cup Distaff (G1).

De 662 actuaciones, Mott terminó el año 2025 con un récord de 106 victorias, 85 segundos y 97 terceros, con ganancias de $17,165,020 para sus conexiones. Triunfos que incluyen 13 pruebas de Grado, de las cuales cuatro fueron Grado 1.

Para William Mott, este es el quinto premio Eclipse que recibe; anteriormente fue galardonado en 1995, 1996, 2011 y 2023.

Bill Mott, con este quinto galardón iguala a Chad Brown (2016, 2017, 2018, 2019 y 2024) y Robert Frankel (1993, 2000, 2001, 2002 y 2003), como los segundos entrenadores más ganadores del Eclipse Award al Mejor de cada año.

Ellos solo son superados por el Salón de la Fama, Todd Pletcher, quien colecciona ocho estatuillas: 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014 y 2022.