¡Back to Back!: Flavien Prat gana el Eclipse Award como mejor jinete por segundo año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 22 de enero de 2026, Flavien Prat de 33 años fue premiado como el mejor jinete de Estados Unidos en la edición 55 del Eclipse Award celebrado en The Breakers Palm Beach ubicado en Florida.

Flavien Prat por segundo año consecutivo el mejor en Estados Unidos

El jockey Flavien Prat se consolidó como una de las máximas figuras del hipismo en 2025. Deslumbró a la afición con una temporada llena de éxitos y marcas históricas. Durante el año, Prat rompió récords con una producción total de $40,460,428. Esta cifra superó su propio récord personal establecido en 2024 por aproximadamente $3.2 millones.

Entre sus logros más destacados, obtuvo victoria con Sierra Leone en el Whitney Stakes (G1) y fue nombrado jinete líder de la temporada de primavera de Keeneland. También estableció un récord de la NYRA de victorias en una sola carrera, con siete victorias en el último día de la temporada denominada Belmont the Big A, el 2 de noviembre.

También ganó un par de carreras de la Breeders' Cup con Nysos en la Dirt Mile (G1) y Splendora en la Filly and Mare Sprint (G1).

Con estos triunfos, Flavien Prat reafirmó su posición como uno de los jockeys más exitosos y admirados de la actualidad, al dejar una huella imborrable en el mundo de las carreras de caballos.

Números finales de Flavien Prat