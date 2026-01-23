Se cumplieron los pronósticos: Ted Noffey, campeón dosañero del Eclipse Award 2025

Suscríbete a nuestros canales

La fastuosa ceremonia de los Eclipse Awards 2025 correspondiente a los profesionales y equinos más destacados de la temporada anterior en Estados Unidos, se desarrolló este jueves 22 de enero, en el Hotel The Breakers de Palm Beach, Florida. Allí concurrió la crema y nata de las carreras de caballos.

Después de haber sido premiada Super Corredora como campeona dosañera, uno de los grandes favoritos de la noche, resultó galardonado. El potro Ted Noffey, recibió la mayor cantidad de votos y se convirtió a partir de esta fecha, en el mejor caballo de dos años de la Unión Americana.

Ted Noffey, invicto con clase

Una campaña que se puede tildar de perfecta fue la de este entrenado por Todd Pletcher, propiedad del reputado Spendthrift Farm y crianza de Aaron y Marie Jones en Kentucky.

El hijo de Into Mischief en Streak of Luck, obtuvo su primera victoria en Saratoga el 2 de agosto, donde fue convincente. Dominó por cuerpo y cuarto a sus enemigos en un Maiden Special Weight de $100,000 a 1,300 metros sobre arena. Sin embargo, en ese mismo escenario unos 29 días más tarde, conquistó el primero de los tres eventos de Grado 1 que alcanzó.

Ted Noffey se impuso en el Hopeful Stakes a 1,400 metros, una carrera patrocinada por sus propietarios, el Spendthrift Farm, lo que significa que, todo quedó en familia. No conforme con eso, fue llevado a Keeneland donde en el tradicional Breeders’ Futurity (G1), por primera vez en distancia larga, fue el mejor.

Su momento cumbre lo tuvo el viernes 31 de octubre en la Breeders’ Cup Juvenile (G1). Esa tarde, quebró la velocidad de Brant para someterlo en la recta final y conseguir el triunfo, en tiempo de 1:42.1 para 1,700 metros.

El puertorriqueño John Velázquez fue el jinete oficial de Ted Noffey en esas cuatro salidas. En total, acumuló $1,657,963 en premios y desde el inicio de este año, es el favorito para ganar el Kentucky Derby (G1).