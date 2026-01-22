¡Donde monta Irad, no hay dato! Ganó cuatro del último Pick 5 este jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Gulfstream Park cumplió con su programación este jueves 22 de enero, como parte de la novena semana del Championship Meet 2025-2026. De nuevo, el jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. resultó la sensación, al dominar en cuatro de las diez pruebas celebradas.

Ortiz Jr. “calentó motores” antes de la entrega del Eclipse Award donde está entre los finalistas, al obtener ese cuarteto de fotos que le permite seguir de líder en el circuito de Hallandale Beach, exhibiendo toda su sapiencia sobre los puros de carrera.

Irad Ortiz Jr. no deja para nadie en Gulfstream Park

En una tarde donde no hubo carreras sobre pista de grama y la condición de la arena era encharcada, Irad Ortiz Jr. empezó la fiesta de ganadores en la sexta competencia con Running On Time, del establo de José Francisco D’Angelo que dominó en 1 milla y 70 Yardas (1,664 metros) sobre tapeta, con $3.20 a Ganador, $2.20 a Placé y $2.10 el Show. Triunfó con 8 1/4 cuerpos en las manos sin ser castigado.

Luego, en la séptima del turno, repitió la dosis con Chloe’s Toy, del establo de Sam Wilensky, triunfadora en 5 furlongs (1,000 metros) sobre la pista sintética. En las apuestas, fue jugado y terminó con pagos de $5.20, $2.60 y $2.20.

Mish, defensor del establo de Saffie Joseph Jr. y propiedad del C2 Racing Stable, los mismos dueños de White Abarrio, estuvo en su punto para dominar la octava carrera en 6 1/2 furlongs (1,300 metros sobre arena). Con $6.40, $4.00 y $3.40, concretó su victoria en tiempo de 1:15.1, a pesar del pésimo estado de la arena.

Sobre Lynn’s Milky Way, Irad Ortiz Jr. no dejó que Junior Alvarado le arrebatara la victoria con Nic’s Style. La yegua entrenada por Luis Ramírez, cumplió con $6.00, $2.20 y $2.10, siendo la líder durante todo el tramo final.

Pick 5 con la firma de Irad Ortiz Jr.

La popular apuesta que consiste en acertar el ganador de cinco carreras previamente estipuladas por el hipódromo, tuvo un dividendo bastante aceptable que superó los $259 por $0.50, pues el puertorriqueño anotó su nombre en cuatro de las cinco válidas de este juego.