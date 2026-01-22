Dato curioso: Los entrenadores encendidos en el inicio de 2026 en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La naciente temporada hípica en Estados Unidos toma forma con el pasar de los días. El primer mes del año marca también el inicio de los grandes eventos selectivos; de hecho, este sábado 24 de enero se celebrará la esperada Pegasus World Cup Invitational (G1) en Gulfstream Park.

Tras cerrar el ciclo 2025, los entrenadores han comenzado a inscribir a sus mejores efectivos en competencias clave. Dentro de este arranque, existe un grupo selecto que, con un mínimo de ejemplares ensillados, ha logrado brillar con una efectividad asombrosa en estos primeros 21 días.

Presencia latina en la cima

Según datos publicados por Ed DeRosa, vicepresidente de contenido de Horse Racing Nation en su cuenta personal de la red social X(Twitter), estos son los cinco entrenadores con mayor efectividad entre quienes han ensillado al menos 19 ejemplares, destacando la presencia de un profesional latino:

Brad Cox: 61 presentados / 21 victorias (34.4%)

61 presentados / 21 victorias (34.4%) Robertino Diodoro: 50 presentados / 17 victorias (34%)

50 presentados / 17 victorias (34%) Carlos David: 22 presentados / 11 victorias (50%)

22 presentados / 11 victorias (50%) Kelsey Danner: 22 presentados / 7 victorias (31.8%)

22 presentados / 7 victorias (31.8%) Chad Brown: 21 presentados / 7 victorias (33%)

El colombiano Carlos David es el único latino en este prestigioso listado. Radicado en Florida, David lidera actualmente la estadística del Championship Meet 2025-2026 en Gulfstream Park con 19 triunfos, manteniendo una ventaja de un cuerpo sobre Saffie Joseph Jr., el campeón defensor.

Cox y Asmussen: Duelo por la cima económica

En la víspera de la entrega de los Eclipse Awards, la lucha por la estadística nacional en premios está al rojo vivo. Brad Cox encabeza la tabla por producción con $1,171,181, seguido muy de cerca por el veterano Steven Asmussen, quien totaliza $1,165,198. La diferencia entre ambos es de apenas $5,983, una distancia mínima que podría cambiar con cualquier resultado este fin de semana.