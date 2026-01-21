En la historia: Estos venezolanos han ganado la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 24 de enero de 2026, el hipódromo de Gulfstream Park será el escenario de la décima edición de la Pegasus World Cup. El evento estelar del Championship Meet no solo reparte una bolsa millonaria, sino que otorga al ganador un pase directo a la Breeders’ Cup Classic que se celebrará este año en Keeneland, Kentucky.

Evolución de un clásico

Aunque la carrera tiene sus raíces en el antiguo Donn Handicap (creado en 1959), fue en 2017 cuando el Stronach Group transformó la competencia en la Pegasus World Cup. Con este cambio, la prueba elevó drásticamente su nivel de premios y prestigio, convirtiéndose en una de las citas obligatorias del calendario hípico mundial.

Los conquistadores venezolanos

En esta nueva era dorada, dos jinetes venezolanos han logrado inscribir su nombre en el historial de ganadores:

Javier José Castellano (2019): El "Orgullo de Maracaibo" fue el primer criollo en conquistar la Pegasus en su formato actual. Lo hizo sobre el lomo del sensacional City of Light, ejemplar de cinco años presentado por Michael McCarthy. Aquella tarde, detuvieron el cronómetro en 1:47.71, registrando 124 de rating, la segunda cifra de velocidad más alta en la historia reciente del evento.

Junior Alvarado (2023): El barquisimetano se unió al selecto grupo en la edición de 2023. Con una conducción magistral sobre el purasangre de seis años Art Collector, pupilo de Bill Mott, el caballo cruzó la meta en un tiempo de 1:49.44. Esta victoria consolidó su posición como uno de los mejores látigos en los Estados Unidos, logrando un Speed Rating de 110.