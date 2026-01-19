Gulfstream Park: Este sábado es la fiesta de la Pegasus World Cup con ocho Stakes en 13 carreras

Suscríbete a nuestros canales

Todo esta listo para que este sábado 24 de enero del 2026, se corra en el hipódromo de Gulfstream Park, la décima edición de la Pegasus World Cup en el marco del Championship Meet y que sirve como clasificatoria para la Breeders’ Cup Classic del mes de octubre en el óvalo de Keeneland en Lexington, Kentucky.

Pegasus World Cup: programación de Stakes, sábado, Gulfstream Park

La programación de carreras del sábado 24 de enero en el hipódromo de Gulfstream Park comenzará a partir de las 11 de la mañana de la costa este (12 del mediodía para Venezuela), con un Maiden Special de $84.000 en distancia de 1.200 metros para potras de tres años nacidas de sementales de la Florida.

El primer Stakes de la jornada sabatina será en la quinta carrera donde se dispute el Christophe Clement Stakes GIII, en distancia de 2.400 metros en grama con un premio de $175.000, para potras de tres años y yeguas maduras de cuatro y más años, y han sido anotados nueve ejemplares a competir.

Luego, en la séptima competencia sabatina, tocará el turno del Gulfstream Park Turf Sprint Stakes, en recorrido de 1.000 metros en grama, con $175.000 a repartir para machos de cuatro años y más, donde han sido inscritos 13 purasangres.

A continuación, en la octava prueba se disputará el Fred W. Hooper GIII, que se correrá en distancia de 1.600 metros y tiene una nómina de nueve ejemplares con un premio de $175.000.

Seguidamente, en la novena prueba del sábado se disputará el William L. McKnight Stakes GIII de $225.000 a repartir y correrán 12 ejemplares de cuatro y más años en una distancia de 2.400 metros en grama.

Gulfstream Park: Pegasus World Cup, Stakes, Florida

La primera selectiva de la Pegasus, será en la décima carrera, donde se correrá la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes GII para yeguas maduras de cuatro años en adelantes en una distancia de 14 hembras que recorrerán 1.700 metros en grama por un premio de $500.000 a repartir.

Seguido, será el turno de la Inside Information Stakes GII para yeguas de cuatro años y más en distancia de 1.400 metros en arena, donde competirán 12 hembras por un premio de $225.000 a entregar.

Antes de culminar la jornada de carreras, se realizará una nueva edición de la Pegasus World Cup turf Invitational GI con un premio de $1.000.000 en una prueba de 1.800 metros en grama donde han sido inscritos 13 ejemplares machos de cuatro años y más.

Para terminar con la prueba más importante de todas, la Pegasus World Cup Invitational GI con un premio de 3 millones de dólares y un cupo directo para el ganador a la Breeders’ Cup Classic a finales de octubre en el óvalo de Keeneland. Van a participar 14 purasangres maduros, una distancia de 1.800 metros en arena, con hora de partida de las 5:39 de la tarde (6:39 p.m de Vzla).